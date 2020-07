EN DIRECT - Coronavirus : la Russie accusée d’avoir tenté de voler des informations sur un vaccin

Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent vendredi en sommet à Bruxelles pour discuter de la relance de l'économie sur le Vieux Continent frappé par la pandémie de coronavirus, qui continue sa progression avec un nouveau record de contaminations aux Etats-Unis et désormais un million de personnes infectées en Inde, et deux au Brésil. Suivez en direct l’évolution de la situation.

Les principales infos à retenir : L’Union européenne se porte au chevet de son économie lors d’un sommet à Bruxelles

Nouveau record de cas détectés aux Etats-Unis en 24 heures

L’Inde a dépassé la barre du million de cas confirmés sur son territoire, le Brésil celle des deux millions

La Russie est accusée d’avoir tenté de voler des informations sur un vaccin

"Les courbes repartent à la hausse" en Île-de-France

Faut-il s'inquiéter de la situation sanitaire en Île-de-France, l'une des régions les plus touchées par la première vague du coronavirus ? ​Des signes témoignent bien d'une accélération de la circulation du virus, selon le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) de la région, Aurélien Rousseau, invité d'Europe 1, vendredi matin. "On a une situation qui est très basse en termes de contaminations, de présence dans les hôpitaux. Mais depuis quelques jours, les courbes repartent à la hausse, c'est ça qui est inquiétant", indique-t-il.

L’UE au chevet de son économie

C’est un sommet de deux, voire trois jours, qui s’ouvre vendredi à Bruxelles, avec un enjeu simple, mais lourd : sauver l’économie du Vieux continent. Le virus a sérieusement touché l'économie mondiale et celle de l'UE n'a pas été épargnée avec des dizaines de milliers d'emplois en danger. Sur la table des négociations : un plan de relance de 750 milliards d'euros, composé de 250 milliards de prêts, et surtout de subventions à hauteur de 500 milliards, qui n'auront pas à être remboursées par les Etats bénéficiaires.

C'est la première fois que les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE se retrouvent tous à Bruxelles depuis l'arrivée de la pandémie de coronavirus en Europe et les mesures de confinement qui ont suivi, les obligeant à se parler à distance par visioconférence. Mais le plan de relance ne fait pas l'unanimité et les négociations entre les 27 s'annoncent longues et difficiles. Ce sommet extraordinaire pourrait ne pas être le dernier.

En France, bilan en baisse mais vigilance maximale

Ce jeudi, le bilan du coronavirus dressé par la Direction générale de la Santé fait état de 30.138 morts en France, soit 18 de plus sur les dernières 24 heures. Le bilan des décès dans les hôpitaux atteint 19.597 et la baisse du nombre de malades atteints d'une forme grave en réanimation se poursuit très légèrement, avec 481 patients, soit un de moins depuis jeudi. Au total, 6.796 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, un chiffre qui continue à baisser malgré 119 nouvelles admissions enregistrées en 24 heures.

Malgré ce bon bilan, la vigilance des autorités restent maximales. La situation en Mayenne, où le seuil d’alerte de 50 cas pour 100.000 habitants a été franchi, incite en effet à la prudence, comme la multiplication des cas en Nouvelle-Aquitaine. Jean Castex a par conséquent annoncé jeudi devant le Sénat que le port du masque serait rendu obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine.

Record aux Etats-Unis, des caps symboliques dépassés en Inde et au Brésil

Parallèlement, le nouveau coronavirus poursuit sa propagation, les Etats-Unis, le pays le plus endeuillé au monde, enregistrant jeudi un nouveau record de contaminations avec plus de 68.000 cas en 24 heures, annoncés jeudi. L'Etat de Floride, centre de l'épidémie dans le pays, a également rapporté jeudi son plus grand nombre de décès en 24 heures : 156. Les Etats-Unis sont confrontés depuis la fin juin à une très forte résurgence du virus, notamment dans le Sud et l'Ouest.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont toujours touchées, notamment le Brésil, qui compte 76.688 morts et a franchi jeudi le cap des deux millions de contaminations, le deuxième bilan le plus élevé du monde derrière les Etats-Unis.La Colombie pour sa part a franchi jeudi le seuil des 6.000 morts, et a connu son record quotidien de contaminations avec 8.037 nouvelles infections.

Quant à l'Asie, un responsable régional de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a tiré la sonnette d'alarme, estimant que "le Covid-19 se propage à une vitesse alarmante en Asie du Sud, foyer d'un quart de l'humanité". De fait, l'Inde a franchi vendredi le cap du million de cas déclarés, les autorités locales multipliant les restrictions sanitaires et reconfinements pour contenir la propagation de l'épidémie de coronavirus. Troisième nation au monde en nombre de contaminations recensées, après les Etats-Unis et le Brésil, le géant asiatique comptait vendredi 25.602 morts pour 1.003.832 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Au total, plus de 13,6 millions de personnes ont contracté la maladie et au moins 585.750 décès ont été recensés dans le monde, selon un bilan arrêté jeudi à 19h00 GMT. L'Italie a franchi jeudi la barre symbolique des 35.000 morts du Covid-19.

La Russie montrée du doigt

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Canada ont accusé jeudi la Russie de vouloir voler des recherches sur un vaccin contre le Covid-19. Ils ont affirmé que les services de renseignement russes étaient derrière des attaques informatiques visant à s'emparer de recherches, une accusation vivement démentie par le Kremlin. Selon l'organisme gouvernemental britannique chargé de la cybersécurité, un groupe de pirates informatiques russes s'en est pris à des organisations britanniques, canadiennes et américaines.