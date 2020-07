Coronavirus : comment expliquer la hausse des contaminations en Nouvelle-Aquitaine ?

L'épidémie de coronavirus est-elle en train de repartir dans certaines zones de France ? Le seuil d'alerte de 50 cas pour 100.000 habitants a été atteint en Mayenne, où plusieurs communes ont d'ores et déjà pris des mesures pour rendre le masque obligatoire avant un décret sur tout le territoire, la semaine prochaine. Les professionnels notent également une aggravation de la situation en Nouvelle-Aquitaine.

La région du Sud-Ouest est passée d'une quarantaine de cas par semaine à plus de 100 malades pour la semaine en cours. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette recrudescence : les vacances et l'afflux de touristes, les retours de pays étrangers mais aussi et surtout le non-respect des gestes barrières, notamment avec famille et amis.

Des clusters formés lors d'événements privés

"On rencontre fréquemment des gens diagnostiqués positifs qui ont fait une soirée à leur domicile", explique Laurent Filleul, épidémiologiste chez Santé publique France. "Il y avait vingt personnes et parmi elles, dix-sept se retrouvent positives. La majorité des clusters que l'on observe se forment avec ce mode de contamination." Sur les dix clusters en Nouvelle-Aquitaine, six sont en effet liés à des événements privés.

Sur le terrain, les soignants ressentent déjà cette hausse des contaminations en Nouvelle-Aquitaine. En deux semaines, SOS Médecins a reçu 20% d'appels en plus à Bordeaux, tous liés à des symptômes du coronavirus.