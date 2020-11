EN DIRECT - Coronavirus : une partie de l'Europe, dont la France, rouvre ses magasins

EN DIRECT

Une partie de l'Europe, dont la France, va retrouver ses magasins ce week-end, rassurée par le reflux du coronavirus. En France, la première étape d'un déconfinement progressif a lieu ce samedi avec la réouverture de l’ensemble des commerces. Les derniers chiffres du Covid-19 continuent de faire état d'une décrue des hospitalisations, y compris en réanimation. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : La France entame samedi la première étape d’un déconfinement progressif

La pression hospitalière continue sa décrue, alors que le virus a tué 51.914 personnes dans le pays

L'Europe se déconfine tout doucement

Nouvelles règles de confinement

Le Premier ministre français Jean Castex a détaillé jeudi les mesures d'allégement du confinement, qui sera levé le 15 décembre pour être remplacé par un couvre-feu national, de 21 heures à 7 heures. L'ensemble des commerces rouvriront samedi, selon un protocole strict qui oblige certaines enseignes à trouver des solutions techniques, notamment pour compter le nombre de clients présents dans le magasin. Les déplacements seront permis dans un rayon de 20km pendant trois heures. Voici ce qui change et ce qui ne change pas à partir de ce samedi.

Un retour à la normale, avec réouverture des restaurants, est envisagé pour le 20 janvier, mais à la condition expresse que "la période des fêtes de fin d'année ne (se soit) pas traduite par un rebond de l'épidémie", a prévenu le Premier ministre, en rappelant que d'ici là, "le télétravail restera la règle et devra être le plus massif possible".

La pression hospitalière toujours en baisse

Les données sanitaires sur le Covid-19 ont cessé de se dégrader, avec une nouvelle décrue des admissions en services de réanimation, mais l'épidémie a encore tué 393 personnes à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés vendredi.

Avec ces nouveaux décès à l'hôpital, le nombre des décès liés au coronavirus s'élève à 51.914 depuis le début de l'épidémie en France, à l'hôpital et dans les Ehpad. 28.648 personnes porteuses du virus étaient toujours hospitalisées jeudi, contre 29.282 la veille, et après un pic à plus de 33.000 mi-novembre. Les services de réanimation comptaient 3.883 malades (contre 4.006 la veille), dont 206 nouvelles admissions en 24 heures.

Allègement des mesures en Europe, mais pas partout

La situation semble s'améliorer en Europe au point d'inciter les autorités à relâcher la pression. En Pologne, ce sont les centres commerciaux qui rouvrent samedi. Irlandais et Belges devront en revanche attendre mardi pour retrouver leurs commerçants, mais dans ces deux pays le reflux de l'épidémie se confirme. Et, dès dimanche, trois nouvelles régions en Italie lèveront leurs restrictions, permettant aux commerces non essentiels de rouvrir. Mais dans ces régions, Lombardie (nord), Piémont (nord-ouest) et Calabre (sud), les bars et les restaurants resteront fermés, tout comme en France ou en Belgique.

Le continent européen dans son ensemble est toutefois encore loin de s'être débarrassé du coronavirus. En Allemagne, pourtant considérée comme un bon élève dans la lutte contre le Covid-19, les restrictions restent en vigueur jusqu'à début janvier. A Chypre, les autorités ont décidé d'imposer un couvre-feu dès lundi. Et en Turquie, un couvre-feu en fonction de l'âge sera imposé dès samedi. En Grande-Bretagne, le Pays de Galles va durcir les restrictions visant les pubs et restaurants pour limiter la circulation du virus avant Noël. Cela intervient après un nouveau confinement décidé par l'Irlande du Nord et le retour en Angleterre à un système d'alerte à trois niveaux.

Près de 61 millions de cas dans le monde

Près de 61 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement dénombrés dans le monde depuis le début de la pandémie, et plus de 1,4 million de personnes y ont succombé. Le Mexique a connu vendredi un record de contaminations en 24 heures, dépassant pour la première fois le seuil des 12.000 cas en une seule journée. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé au monde avec 264.823 morts.