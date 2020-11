Coronavirus : pourquoi la règle des "1 km-1 heure" a-t-elle été assouplie ?

C'est l'une des principales mesures de la première étape de ce déconfinement progressif, avec la réouverture des commerces non-essentiels : les Français peuvent désormais se balader plus loin et plus longtemps. Désormais la limite est fixée à un rayon de 20 kilomètres autour du domicile pendant trois heures, contre un kilomètre pendant une heure précédemment. Un assouplissement qui est le résultat d'un argument politique

Une décision politique...

Pas la peine en effet de chercher une justification sanitaire à l'assouplissement de la mesure, l'argument des écologistes que les Français ne sont pas tous égaux face à la nature a fait mouche. Tous n'ont pas en effet accès à un parc à proximité immédiate de leur domicile. Et au vu de l'impact psychologique de ces deux confinements, rien de mieux que l'activité physique dans une forêt ou en bord de mer pour se changer les idées pendant quelques heures.

... qui révèle une amélioration de la situation épidémique

Mais le psychiatre Michel Lejoyeux, auteur du livre Les quatre temps de la Renaissance, c'est la thèse, y voit toutefois un signe positif sur l'épidémie. "C'est un indice d'amélioration", estime-t-il au micro d'Europe 1. "Passer de 1 à 20 kilomètres est objectivement le signe que la situation est en train de s'améliorer objectivement. Consciemment ou inconsciemment on intègre cette amélioration".

Reste alors une question : pourquoi 20 kilomètres précisément ? Tout simplement parce que le gouvernement a considéré que cette distance était un juste milieu qui empêchait les attroupements dans les lieux d'attraction touristique d'une région. Car le reflux épidémique est certes là, mais la France comptait encore vendredi 12.459 nouveaux cas de coronavirus détectés en 24 heures. Un chiffre bien loin de l'objectif des 5.000 cas par jour - et des 2.500 à 3.000 réanimations - fixé par le gouvernement pour déclencher le 15 décembre la prochaine étape du déconfinement.