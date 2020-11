Coronavirus : voici les attestations à télécharger pour se déplacer avec les nouvelles règles

Comme lors du reconfinement, le ministère de l'Intérieur a mis en ligne les attestations à télécharger pour se déplacer pendant la première étape du déconfinement progressif, qui entre en vigueur samedi matin. Principale différence avec les anciennes attestations : il est désormais possible de se déplacer dans un rayon de 20 kilomètres autour de son domicile pendant trois heures, contre un kilomètre pendant une heure précédemment.

L'attestation est toujours obligatoire

Jusqu'au 15 décembre au moins, date théorique de la fin du confinement et de la mise en place d'un couvre-feu national, les attestations de déplacement vont continuer à faire partie de la vie des Français. Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne sur son site internet les nouvelles attestations qui dressent la liste des exceptions au confinement. Comme depuis le confinement, ce document peut être téléchargé et imprimé ou rédigé sur papier libre. Il est également possible de la remplir directement sur son smartphone.

Le sésame pour faire les boutiques

L'attestation est aussi le sésame permettant d'aller faire les boutiques, alors que tous les commerces "non-essentiels" - exceptés les bars, les restaurants, les salles de spectacle - rouvrent à partir de ce samedi. Une ouverture qui prendra obligatoirement fin à 21 heures et qui se fait avec un protocole strict. Des sanctions sont d'ailleurs prévues pour le commerçant et/ou le client qui refuserait de s'y plier. Le document est également indispensable pour se rendre dans une bibliothèque, une librairie, ou faire un sport individuel en extérieur.

Mais attention, ce premier aperçu à un retour à la vie pré-Covid n'est pas un synonyme de retour complet des libertés de circulation : il est toujours interdit de sortir de chez soi sans raison valable et sans masque. Le défaut de ces conditions coûte toujours 135 euros aux contrevenants.