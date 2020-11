EN DIRECT - Coronavirus : Le gouvernement va détailler les produits "essentiels" autorisés à la vente

EN DIRECT

Autriche, Grèce, bientôt Italie… Face à l'emballement de la pandémie de coronavirus, plusieurs pays européens imposent mardi un nouveau tour de vis. Car même si l’épidémie, qui a fait au moins 1,2 million de morts dans le monde, a été la plus meurtrière aux Etats-Unis, c’est actuellement sur le Vieux Continent qu’elle circule le plus vite. La France en est un exemple criant, avec plus de 52.000 nouveaux cas détectés en 24 heures. Mardi matin, le gouvernement doit préciser quels produits "essentiels" pourront être encore vendus dans les grandes surfaces. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - De nouvelles restrictions entrent en vigueur mardi en Autriche et en Grèce - En France, les indicateurs restent inquiétants, avec notamment plus de 400 décès en 24 heures - Au moins 1,2 million de personnes sont décédées du Covbid-19, selon les chiffres officiels

Quels produits "essentiels" vendus en grande surface ?

Face à la fronde des petits commerçants suite à la décision du gouvernement de fermer certains commerces pendant le confinement, Jean Castex a tranché dimanche soir : seuls les produits considérés comme essentiels pourront être vendus, y compris dans les grandes surfaces. Le Premier ministre avait alors annoncé que la mesure entrerait en vigueur à partir de mardi. Mais pour le gouvernement, le casse-tête pour déterminer quel produit est considéré ou non comme essentiel a continué toute la journée de lundi, pendant laquelle les discussions entre la grande distribution et le ministère de l’Economie ont été nombreuses. Un décret plus précis doit être publié mardi matin selon Bercy. En attendant, les grandes surfaces ont obtenu un délai supplémentaire de 24 heures. "Il y a une tolérance jusqu'à mercredi", a expliqué Bercy. Les rayons concernés par la fermeture ont donc une journée de plus pour se mettre en ordre de marche.

Par ailleurs, l'Église catholique a décidé de déposer mardi matin un référé-liberté contre l'interdiction des rassemblements au sein des lieux de culte prévue dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Selon la conférence des évêques de France, cette disposition est en effet une atteinte grave à une liberté fondamentale.

Plus de 400 morts en 24 heures en France

En France, le nombre de décès liés au Covid-19 en 24 heures a dépassé lundi pour la première fois les 400, à 418, portant le total à plus de 37.435 depuis le début de l'épidémie. Le nombre de lits de réanimation, déjà relevé de 5.100 à 5.800 après la première vague épidémique, était monté à 6.400 en début de semaine et devrait bientôt dépasser 7.000. Le nombre de personnes malades du coronavirus et hospitalisées atteignait lundi 25.120, soit 2.547 de plus que la veille. Alors que les Français se font massivement tester, le nombre de nouveaux cas de contamination a bondi de 52.518 en 24 heures et le taux de positivité des tests continue d'augmenter, à 20,6% contre 20,4% la veille.

Le pays est soumis depuis vendredi à un confinement, moins strict que celui du printemps, et 12 millions d'élèves ont effectué lundi leur rentrée après les vacances de la Toussaint. Le gouvernement français a aussi annoncé que des tests de dépistage du Covid-19 "obligatoires" et rapides seraient déployés dans les aéroports à partir du 7 novembre pour les passagers arrivant de l'étranger hors UE. Par ailleurs, l'application TousAntiCovid, qui a succédé à StopCovid, a dépassé les 7 millions de téléchargements lundi.

Nouveau tour de vis en Europe

Quelques jours après la France, c’est l’Autriche qui entre dans une nouvelle phase de confinement mardi, quelques heures seulement après l’attentat de Vienne. Les écoles et les crèches resteront ouvertes dans le pays, mais il sera désormais interdit de sortir entre 20 heures et 6 heures, et les réunions privées seront limitées à deux foyers maximum, avait indiqué samedi le chancelier Sebastian Kurz. Outre la fermeture des musées, théâtres, cinémas et piscines, l'ensemble des événements sont annulés, y compris les mariages et marchés de Noël. Le pays de 8,8 millions d'habitants, relativement épargné par la première vague, enregistre plus de 5.000 cas quotidiens contre 1.000 début octobre, pour 1.109 décès depuis l'émergence de la pandémie.

En Grèce - où un couvre-feu de minuit à 5 heures est imposé depuis le 22 octobre - un confinement partiel d'un mois entre en vigueur mardi dans tout le pays, pour tenter de freiner la hausse des contaminations. Les restaurants, cafés, salles de spectacle, musées et salles de sport seront notamment fermés à Athènes. Mais les commerces, les entreprises et les écoles continueront de fonctionner pour éviter de nuire davantage à l'économie. La deuxième ville du pays, Thessalonique, sera elle soumise à un confinement général pour quatorze jours.

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, est aussi entrée lundi dans un deuxième confinement de six semaines. Le télétravail est obligatoire partout où il est possible et les magasins non essentiels sont fermés. Cependant, fleuristes et libraires ont été autorisés à ouvrir. Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 47.000 morts, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un reconfinement de l'Angleterre de jeudi jusqu'au 2 décembre. Il s'est défendu d'avoir tardé à prendre cette mesure, ce dont l'accuse l'opposition travailliste.

L’annonce d’un couvre-feu attendu en Italie, malgré des tensions

En Italie, les détails d'un couvre-feu nocturne national doivent être annoncés mardi, ainsi que des limitations de voyage vers des régions désormais classées en fonction de leur risque sanitaire. Depuis une semaine, l'Italie a fermé cinémas, théâtres, salles de sport et piscines. Les restaurants et les bars ne peuvent plus recevoir de clients après 18h00.

"Restons unis dans ce moment dramatique", a dit lundi le chef du gouvernement Giuseppe Conte. "La priorité est la défense de la santé". Mais le pari est risqué après les affrontements ayant opposé samedi à Rome la police à des manifestants en colère contre les restrictions. Des incidents similaires avaient éclaté vendredi à Florence.

Plus d’1,2 million de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1,201 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi. Quelque 46,5 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 30,9 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (231.003), devant le Brésil (160.074), l'Inde (122.607), le Mexique (91.895) et le Royaume-Uni (46.717).