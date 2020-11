EN DIRECT - Coronavirus : Noël "ne sera pas une fête normale" cette année, alerte Véran

EN DIRECT

Les indicateurs de l'épidémie de coronavirus continuent de se dégrader en France. Plus de 35.000 nouveaux cas ont été constatés en 24 heures, selon les derniers chiffres de Santé publique France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs s'élevait samedi à 3.443, avec 339 nouvelles admissions depuis la veille. En Europe, l'Angleterre et l'Autriche ont décidé d'un reconfinement pour plusieurs semaines tandis que la Grèce ou encore le Portugal ont durci leurs mesures. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir Plus de 35.000 cas en 24 heures en France

L'Angleterre et l'Autriche se reconfinent

Plus de 45 millions de cas dans le monde

Plus de 3.000 patients en réanimation

La situation sanitaire se dégrade encore en France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs s'élevait samedi à 3.443, avec 339 nouvelles admissions depuis la veille, selon les chiffres de Santé publique France. En tenant compte des sorties, le nombre de patients du Covid-19 actuellement en réanimation a augmenté de 75 depuis vendredi.

La part de malades parmi les personnes testées (taux de positivité) progresse légèrement, à 20,2%, contre 20% la veille. 35.641 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés sur 24 heures, contre 49.215 la veille, portant le nombre de personnes contaminées à plus 1,3 million. Toujours sur 24 heures, la pandémie a provoqué 224 décès enregistrés dans les hôpitaux. La France compte ainsi 36.788 morts dus à l'épidémie de Covid-19.

Noël menacé ?

Noël "ne sera pas une fête normale" cette année et "il est difficile d'envisager de grandes soirées" pour le réveillon du 31 décembre, a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran. Le ministre espère toutefois que les conditions sanitaires permettront "aux familles de se retrouver", a-t-il déclaré dans un entretien au Journal du dimanche.

"Notre but est que la pression épidémique retombe pour qu'on puisse faire des courses à temps, se préparer dans la joie, pour que soient créées les conditions permettant aux familles de se retrouver", a ajouté Olivier Véran.

Les commerçants en colère

Depuis jeudi minuit, un nouveau confinement est entré en vigueur en France. Même si certaines mesures sont allégées par rapport au mois de mars dernier, tous les restaurants, bars et commerces jugés "non essentiels" doivent rester fermés. Une décision qui a entraîné la colère des commerçants et indépendants, dénonçant une concurrence déloyale de la part des hypermarchés et plateforme de vente en ligne. Des maires de villes petites et moyennes (Perpignan, Brive, Beaune, Valence, Chalon-sur-Saône, Colmar etc.) ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces non alimentaires sur leur commune, dénonçant cette "inégalité" de traitement.

La maire de Paris Anne Hidalgo annonce "une initiative commune", avec d'autres villes, "pour autoriser la réouverture des librairies indépendantes", fermées pour cause de confinement, dans une interview au Journal du dimanche. "La culture est essentielle, c'est une erreur de la sacrifier", explique la maire socialiste, qui "déplore que certains commerces de proximité, plus que jamais nécessaires pour maintenir le lien social et lutter contre les effets de l'isolement, aient été fermés, au moins dans un premier temps, comme les librairies ou les salons de coiffure".

"L’épidémiologiste qui est en moi devrait dire qu’il faut tout fermer, les librairies et les grandes surfaces", a réagi le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sur Europe 1 samedi soir. "Mais à partir du moment où on laisse les grandes surfaces ouvertes, je ne vois pas pourquoi on ne laisserait pas ouverts les petits commerces. Je ne suis pas sûr que le risque soit plus important chez les petits commerçants que dans les grandes surfaces".

Face à la polémique, la Fnac-Darty a annoncé vendredi fermer "l'ensemble des rayons culture" de ses magasins, "dans un souci de responsabilité". Et le gouvernement a annoncé que les rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées seraient "momentanément fermés dès [vendredi, ndlr] soir". Sur Europe 1, Agnès Pannier-Runacher a indiqué que le gouvernement avait demandé à Amazon de retirer ses promotions pré-Black Friday, qui ont commencé lundi. Le géant américain a accepté, explique la ministre déléguée à l'Industrie.

Renconfinement en Europe

Au Royaume-Uni, confronté à une résurgence de l'épidémie de coronavirus menaçant de submerger ses hôpitaux, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un reconfinement en Angleterre à partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre (sachant que le Pays de Galles était déjà confiné, et l'Irlande du Nord en confinement partiel). Ecoles et universités resteront ouvertes, mais les déplacements sont sévèrement restreints, les habitants appelés à télétravailler, et seuls les pubs et restaurants proposant de la nourriture à emporter ou des livraisons pourront rester ouverts.

En Autriche, "un second confinement est également mis en place à compter de mardi et ce jusqu'à fin novembre", a déclaré le chancelier Sebastian Kurz. Le pays de 8,8 millions d'habitants enregistre désormais plus de 5.000 cas quotidiens, contre seulement 1.000 début octobre, pour 1.109 décès depuis l'émergence de la pandémie.

La Belgique a annoncé vendredi un confinement plus sévère, et l'Allemagne a également durci les restrictions en place dans le pays pour ralentir la pandémie. Le Portugal sera, lui, soumis à partir de mercredi à un reconfinement partiel concernant 70% de sa population, a annoncé samedi soir le Premier ministre Antonio Costa. La Grèce avait annoncé plus tôt dans la journée un confinement partiel d'un mois à Athènes et dans les autres grandes ville du pays à partir de mardi. Comme ailleurs, l'objectif est d'"essayer de sauver les fêtes de Noël", a expliqué le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Plus de 45 millions de cas

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.189.892 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT. Plus de 45.650.850 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 230.320 décès pour 9.111.013 cas recensés. Suivent le Brésil (159.477 morts), l'Inde (121.641 morts) et le Mexique (91.289 morts). L'Amérique latine et les Caraïbes, région du monde comptant le plus de cas de Covid-19, a dépassé le seuil des 400.000 morts du coronavirus, selon un décompte établi par l'AFP.