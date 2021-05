EN DIRECT - La fin du port du masque obligatoire en extérieur pour "bientôt", selon Véran

EN DIRECT

Les Français n’ont plus longtemps à patienter. Mercredi, ils pourront enfin se rendre sur les terrasses des pubs et des restaurants ou dans certains lieux culturels, après plusieurs mois de privation. La fin prochaine du port du masque obligatoire en extérieur a même été ouvertement envisagée par le ministre de la Santé Olivier Véran lundi soir sur BFMTGV. Une situation rendue possible par la baisse continue de de la tension hospitalière et la progression de la campagne de vaccination contre le coronavirus. En matière de vaccins justement, les bonnes nouvelles sont légion : le candidat de Sanofi est bien avancé et les sérums de Pfizer et Moderna semblent efficaces contre le variant indien. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - La France se prépare à la réouverture des terrasses et de certains lieux culturels - La fin du port du masque obligatoire en extérieur est ouvertement envisagée, même si aucune date n'a été avancée - La pression hospitalière continue de baisser, avec 4.186 patients en soins critiques - Sanofi a annoncé des résultats de phase 2 très positifs, Moderna et Pfizer une efficacité contre la variant brésilien

La fin du masque obligatoire en extérieur pour "bientôt"

La France va "bientôt" arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, a déclaré lundi le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV, sans vouloir donner de date. "On n'en est pas encore là en France. On y arrivera bientôt", a-t-il répondu, interrogé par la chaîne à propos de cette échéance.

"Quand vous êtes dehors, dans le centre d'une grande ville, avec plein de boutiques, vous allez faire la queue dehors, vous allez manger, vous allez croiser des gens etc. Là, tant qu'on n'a pas un niveau de couverture vaccinale adéquate, il paraît plus prudent de maintenir l'obligation de port du masque", a détaillé le ministre. En revanche, "si vous êtes seul ou quelques-uns dans un très grand espace, très aéré comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, là on doit pouvoir être rapidement amené à revenir sur l'obligation du port du masque dans cette situation", selon Olivier Véran. "Si la circulation du virus continue à baisser, ça va être rapidement envisagé", a-t-il ajouté.

J-1 avant réouverture partielle

Après 203 jours de fermeture d'affilée qui les a mis en péril économique, cinémas, théâtres et musées pourront rouvrir au public avec des jauges maximales de fréquentation. Des règles aussi en vigueur pour les boutiques de vêtements dont certaines accusent un recul de leur chiffre d'affaires jusqu'à 40%, ou les magasins de jouets autorisés à relever le rideau mercredi.

Mais c’est sans doute la réouverture des terrasses qui est la plus attendues par les Français. Même si entre couvre-feu, météo capricieuse et les jauges (tables de six, à 50% de la capacité), rouvrir une terrasse est un exercice de haute voltige pour les bistrotiers dont 40% seulement disposent d'un espace extérieur.

Ce souffle de liberté retrouvée sera encore limité : appliqué sur tout le territoire depuis le 16 janvier à 18 heures puis 19 heures, le couvre-feu sera seulement repoussé à 21 heures mercredi, avant d'être décalé à 23 heures le 9 juin puis, si la situation sanitaire le permet, de disparaître au 30 juin. D’ici cette date, Disneyland aura sans doute rouvert ses portes, le parc d’attractions ayant annoncé une réouverture pour le 17 juin.

Un recul net de l’épidémie

La réouverture s'opère sur fond de recul net de l'épidémie au niveau national avec un taux d'incidence qui a chuté à 142 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur sept jours, quand il culminait à plus de 400 début avril. Conséquence, la décrue se poursuit encore à l'hôpital où le nombre de malades du Covid-19 atteignait moins de 23.000 lundi (22.749), au plus bas depuis octobre. Parmi eux, quelque 4.186 patients étaient soignés dans les services de réanimation, un niveau en baisse constante, même si l'Ile-de-France et les Hauts-de-France dépassent toujours les 100% d'occupation de leurs services de soins critiques.

Et le nombre quotidien de morts à l'hôpital de malades du Covid-19 était de 196 lundi, soit une centaine de moins que le lundi précédent. Au total, l'épidémie a tué jusqu'à présent quelque 107.850 personnes.

Bonnes nouvelles chez Sanofi, Pfizer et Moderna

Le laboratoire français Sanofi a publié des résultats positifs d'un essai clinique sur l'homme sur son principal projet de vaccin contre le Covid-19, avec un taux de réponse immunitaire entre 95 et 100%, et ce dans toutes les classes d’âge. Une étude de phase 3, la dernière avant l'autorisation de ce vaccin développé avec le Britannique GSK, devrait démarrer fin mai/début juin. Sanofi lancera la production en parallèle. "Une étape très importante vient d’être franchie", s'est félicité le président de Sanofi France lundi sur Europe 1.

Autres bonnes nouvelles, les vaccins de Moderna et Pfizer/BioNTech devraient rester efficaces contre le variant indien du coronavirus, selon des travaux préliminaires menés par des scientifiques américains et rendus publics lundi.

En revanche, l'Unicef et l'OMS ont appelé lundi les pays du G7 et de l'UE à accroître leurs dons de doses au système international Covax de distribution de vaccins anti-Covid-19 aux pays défavorisés. En juin, il manquera approximativement 190 millions de doses au système Covax par rapport aux volumes initialement prévus. Parallèlement, le président américain Joe Biden devait annoncer lundi l'envoi d'ici fin juin de 20 millions de doses supplémentaires vers des pays tiers.

Pubs et stades rouvrent au Royaume-Uni, vaccination élargie en Allemagne

Le Royaume-Uni a ouvert lundi pubs et restaurants en intérieur, hôtels, musées, salles de spectacles et stades. Interdites tout l'hiver, les retrouvailles dans les foyers sont de nouveau autorisées (limitées à six personnes ou deux foyers maximum) de même que les vacances à l'étranger. Des poussées récentes du variant indien, à Londres et dans le nord-ouest de l'Angleterre, assombrissent néanmoins ce tableau.

L'Allemagne va ouvrir, à compter du 7 juin, la vaccination anti-Covid à tous les adultes. Après des débuts poussifs, la campagne vaccinale a atteint en Allemagne un rythme soutenu.

La situation reste beaucoup plus compliquée en Inde, frappée par une cyclone d’une grande violence, qui entrave les efforts déployés pour lutter contre l'épidémie dévastatrice de Covid-19 qui fait chaque jour plus de 4.000 morts.

Près de 3,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.381.042 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi matin. Après les États-Unis (586.330 décès), les pays les plus touchés sont le Brésil (436.537), l'Inde (274.390), le Mexique (220.433), et le Royaume-Uni (127.679).