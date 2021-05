Covid-19 : Sanofi annonce entre 95 et 100% d'efficacité pour son candidat-vaccin après la phase 2

Le laboratoire français Sanofi a publié lundi des résultats positifs d'un essai clinique sur son principal candidat-vaccin contre le Covid-19, développé avec le britannique GSK, après un revers qui avait occasionné plusieurs mois de retard. Les résultats intermédiaires de cet essai sur l'homme de phase 2 montrent que l'administration de ce vaccin a "induit la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues, à des niveaux comparables à ceux observés chez des personnes qui s'étaient rétablies d'une infection" Covid, détaille le laboratoire dans un communiqué, lundi.

On peut dire que Sanofi frappe très fort. Après l'administration de deux doses, son vaccin montre une réponse immunitaire de 95 à 100 %, ce qui est assez exceptionnel. Et cette efficacité se vérifie sur toutes les tranches d'âge de 18 à 95 ans. Ce qui change tout. La première version de son vaccin n'était pas assez efficace, notamment sur les plus âgés. Ce nouveau vaccin reste malgré tout particulièrement performant sur les plus jeunes.

Ce sont donc résultats très proches de ceux obtenus avec les vaccins a ARN messagers, les plus performants jusqu'ici. Mais ce vaccin qui utilise la technique de la protéine recombinante et a l'avantage de se conserver dans un simple frigo, entre 2 et 8 degrés. Cette technologie a dejà fait ses preuves dans la vaccination contre la grippe ou la coqueluche. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'une seule dose semble assez efficace, surtout ceux qui ont déjà eu le Covid, ce qui fait que ce vaccin, qui devrait être disponible d'ici à la fin de l'année, pourrait être très utile quand il va falloir vacciner tous les ans.

Place à la phase 3

Mais attention, tout n'est pas encore gagné, bien loin de là, même si c'est porteur d'espoir et même de sérieux espoirs. Ces résultats sont encore à confirmer. Sanofi va lancer une dernière étude que l'on appelle de phase 3 dans les semaines à venir. Cette phase consiste en des essais a grande échelle sur l'homme, qui seront menés sur 35.000 personnes dans plusieurs pays. Deux formulations vont être testées, et l'une d'elle visera plus particulièrement le variant sud-africain.

Le Laboratoire prévoit aussi de lancer en parallèle la production industrielle de son vaccin. Si les résultats se confirment, les premières doses pourraient arriver au plus tôt en octobre. Et si tout va bien, le laboratoire va pouvoir lancer, pour la première fois, des vaccins made in France.