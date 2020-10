EN DIRECT - Coronavirus : J-2 avant le couvre-feu

EN DIRECT

A partir de vendredi minuit, les habitants d’Ile-de-France et de huit métropoles françaises devront respecter un couvre-feu. Il s’agit là de la mesure la plus spectaculaire annoncée mercredi soir par Emmanuel Macron. Dace à la progression du coronavirus sur le territoire, le chef de l’Etat a tranché et adopté des restrictions qui inquiètent sur le plan économique. Nos voisins ne sont pas épargnés, de nombreux pays, dont l’Allemagne choisissant de durcir eux aussi les conditions sanitaires. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Un couvre-feu nocturne va être imposé dans plusieurs grandes villes à partir de vendredi minuit - Plusieurs secteurs économiques s’inquiètent, malgré les aides annoncées par le chef de l’Etat - En Europe, de nombreux pays durcissent les restrictions

Un couvre-feu à partir de vendredi minuit

Le couperet est donc tombé pour l’Ile-de-France et huit métropoles : dans ces territoires, il sera interdit, à partir de vendredi minuit, de circuler entre 21 heures et 6 heures du matin. Ce couvre-feu nocturne est sans conteste la mesure la plus spectaculaire parmi celles annoncées mercredi soir par Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat a également annoncé la réactivation du chômage partiel pour plusieurs secteurs économiques, et invité les Français à respecter la règle des six en matière de fréquentation sociale. Pour retrouver en détails les annonces du chef de l’Etat, c’est ici.

Si Emmanuel Macron a pris une telle décision, c’est parce que l’épidémie n’est plus sous contrôle depuis plusieurs semaines en France. La pression hospitalière continue ainsi d'augmenter en France, avec une nouvelle hausse des hospitalisations en réanimation au cours des dernières 24 heures, et 104 décès, selon des chiffres publiés mardi par Santé publique France (SpF). Le nombre de malades du Covid-19 placés en réanimation s'élève mercredi à 1.664, soit 31 de plus que la veille.

Des aides pour plusieurs secteurs économiques

Pour compenser les pertes économiques liées au couvre-feu, Emmanuel Macron a annoncé que le chômage partiel, pris en charge à 100% par l’Etat, serait réactivé pour plusieurs secteur économiques, dont le tourisme ou la restauration.

Le président de la République a également annoncé une "aide exceptionnelle" pour les bénéficiaires du RSA et des APL. Pendant six semaines, les citoyens touchant les minima sociaux bénéficieront d'une aide de 150 euros à laquelle s'ajouteront 100 euros pour chaque enfant à charge. En revanche, Emmanuel Macron a refusé d’accorder une augmentation pérenne à ces bénéficiaires.

Restrictions en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas et en Catalogne

L’Hexagone n’est pas le seul à durcir ses conditions. L'Allemagne, qui a détecté 6.638 cas en 24 heures un record, va introduire de nouvelles mesures plus restrictives pour tenter de lutter contre une résurgence de la pandémie de Covid-19. Le nombre de participants à des évènements privés sera par exemple limité dans les régions enregistrant plus de 35 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants sur sept jours.

Les citoyens irlandais n'auront eux plus le droit de se rendre les uns chez les autres, et les régions frontalières avec l'Irlande du Nord vont être soumises à de nouvelles restrictions drastiques pour lutter contre la propagation de la pandémie. Les Pays-Bas ont décidé la fermeture des bars et des restaurants, le port du masque obligatoire dans les espaces clos pour les plus de 13 ans et l'interdiction de la vente d'alcool à partir de 20h00. En Espagne, la Catalogne a décidé de fermer tous ses bars et restaurants pendant 15 jours.

Plus d’1,08 million de morts dans le monde

Au total, la pandémie a fait plus de 1,087 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. Quelque 38,2 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 26,4 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (216.597), devant le Brésil (151.747), l'Inde (110.586), le Mexique (84.420) et le Royaume-Uni (43.018).

Des émissions de CO2 en baisse

Les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 ont entraîné une chute sans précédent des émissions de CO2 au premier semestre 2020, plus que pendant la crise financière de 2008 et la Seconde Guerre mondiale, selon une équipe internationale de chercheurs, dont l'étude a été publiée dans Nature Communications.