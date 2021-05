EN DIRECT - Coronavirus : levée partielle des restrictions sanitaires en Espagne

De l'autre côté des Pyrénées, l'Espagne a levé dans la nuit de samedi à dimanche certaines restrictions sanitaires imposées jusqu'ici dans le pays à cause de l'épidémie de Covid-19. En France, une vingtaine de médecins et chercheurs déplorent dans une tribune un déconfinement plus "politique" que "sanitaire". Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations de samedi à retenir : Levée partielle des restrictions sanitaires en Espagne

Des médecins dénoncent un déconfinement plus "politique" que "sanitaire"

Castex exhorte les plus de 55 ans à se faire vacciner, "en particulier avec AstraZeneca"

5.005 patients en réanimation, soit 100 de moins que la veille

La vaccination ouverte à tous les plus de 50 ans lundi, les doses restantes pour tous mercredi

Levée partielle des restrictions en Espagne

Alors que la France a connu en début de semaine la première phase de son "déconfinement", l'Espagne a levé dans la nuit de samedi à dimanche l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis octobre, permettant à ses habitants de sortir de leur région pour changer d'air ou retrouver des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis des mois.

A part à Noël où les restrictions avaient été assouplies durant quelques jours pour permettre les réunions familiales, les Espagnols n'avaient pas pu quitter leur région depuis le début de l'état d'urgence fin octobre. Si elle est synonyme de levée du couvre-feu et d'ouverture des régions, la fin de l'état d'urgence ne signifie toutefois pas la fin des restrictions en Espagne : les 17 communautés autonomes peuvent, par exemple, toujours limiter les horaires ou la capacité d'accueil des bars, des restaurants ou des commerces.

L'UE sceptique sur la levée des brevets

Pour accélérer la diffusion des vaccins aux pays pauvres, le pape François a apporté samedi son soutien à la levée des brevets, condamnant "le nationalisme étroit qui empêche, par exemple, l'internationalisation des vaccins". Saluée par l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou encore l'Union africaine, l'annonce surprise mercredi du soutien des Etats-Unis à la levée des brevets a suscité le scepticisme parmi les 27 Etats membres de l'UE, réunis en sommet à Porto (Portugal).

Charles Michel, le président du Conseil européen, s'est dit samedi "prêt à débattre de ce sujet-là dès lors que des propositions concrètes seraient mises sur la table", mais, "sur la question de la propriété intellectuelle, nous ne pensons pas que, à court terme, cela puisse être une solution magique". Le président français Emmanuel Macron a, lui, appelé "les Etats-Unis à mettre fin aux interdictions à l'exportation non seulement de vaccins mais de composants de ces vaccins qui empêchent la production".

Par ailleurs, l'UE a annoncé un nouveau contrat pour acheter jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid à BioNTech-Pfizer, dont les livraisons sont prévues dès cette année et jusqu'en 2023.

C'est bien le variant indien qui ferait flamber l'épidémie en Inde

Le variant indien du coronavirus est plus contagieux et semble résister aux vaccins, contribuant à la flambée galopante de l'épidémie en Inde, a averti samedi la scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Soumya Swaminathan. Pour la première fois samedi, l'Inde a enregistré la mort de plus de 4.000 personnes due au Covid-19 en 24 heures et plus de 400.000 nouvelles contaminations, mais les experts estiment que les chiffres officiels sont largement sous-évalués.

Dans un entretien avec l'AFP, Soumya Swaminathanan, une pédiatre indienne et chercheuse, a déclaré que le variant B.1.617, qui a été détecté pour la première fois en Inde en octobre, était indiscutablement un facteur d'accélération de l'épidémie devenue hors contrôle dans le pays. Ce variant pourrait être classé par l'OMS dans la liste des variants considérés comme plus dangereux que la version originelle du virus en raison de leur plus grande contagiosité, leur capacité à surmonter les défenses que procure la vaccination et le taux de mortalité des patients atteints, a estimé la scientifique.

Le variant B.1.617 "présente des mutations qui augmentent les transmissions, et qui peuvent aussi potentiellement le rendre résistant aux anticorps qui se sont développés grâce à la vaccination ou à une contamination naturelle", a-t-elle expliqué. Mais le variant seul ne peut pas être incriminé pour la hausse spectaculaire de cas en Inde, qui semble avoir baissé la garde trop tôt, avec de "grands rassemblements de masse", a-t-elle relevé.

Des médecins dénoncent un déconfinement plus "politique" que "sanitaire"

Une vingtaine de médecins et chercheurs déplorent dans une tribune sur le site du JDD que la levée progressive des restrictions prévue par le gouvernement face au Covid-19 soit "davantage guidée par des desseins politiques que par un objectif sanitaire". Soulignant que "d'après l'Institut Pasteur, seul un scénario optimiste permettrait d'éviter un rebond épidémique durant l'été", ils rappellent aussi que le conseil scientifique affirmait le 21 avril que la situation sanitaire restait "préoccupante".

"Nous assistons à l'officialisation du passage d'une gestion active à une gestion passive de l'épidémie. Il s'agit là d'un pari audacieux, avec un seuil particulièrement élevé et ne répondant pas à des objectifs de contrôle", poursuivent les signataires, parmi lesquels des urgentistes, des généralistes, des chercheurs.

Invité samedi soir sur Europe 1, le virologue et membre du Conseil scientifique Bruno Lina a estimé que la France était "dans une période charnière". Sa crainte ? Le moment où les variants du Covid-19 "qui échappent à la réponse immunitaire" vont devenir majoritaires en France. "Il faut que ce soit à un moment où il y a peu de cas en France et beaucoup de vaccinés", a-t-il prévenu.

Castex appelle les plus de 55 ans à ne pas délaisser AstraZeneca

Le Premier ministre Jean Castex a appelé samedi les quelque 13 millions de Français de plus de 55 ans qui ne sont pas vaccinés contre le Covid à le faire "avec tous les vaccins, en particulier avec AstraZeneca". "Au-dessus de 55 ans, les autorités sont toutes unanimes en France comme ailleurs qu'il n'y a pas de danger. Je vous exhorte à vous faire vacciner avec tous les vaccins, en particulier avec AstraZeneca", a-t-il lancé après la visite d'un vaccinodrome à La Défense, près de Paris.

Le chef du gouvernement a expliqué qu'il y avait "encore en France aujourd'hui deux millions de doses d'AstraZeneca qui ne sont pas utilisées", et que "nous allons en recevoir trois millions dans les quatre semaines qui viennent". Selon lui, "L'Allemagne nous est repassée devant en rythme vaccinal uniquement parce que le recours à AstraZeneca y est meilleur".

Tous les plus de 50 ans vont par ailleurs pouvoir se faire vacciner dès lundi 10 mai, au lieu du 15, et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le jour d'après "sans limite d'âge" à partir du 12 mai. La vaccination est désormais également ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un "très haut risque de forme grave".

Comment voyagera-t-on en Europe cet été ?

Alors que l'été 2020 s'était déroulé avec le mot d'ordre du tourisme bleu blanc rouge, l'objectif est cette année de faciliter également les départs vers les autres pays de l'Union européenne. Invité samedi sur Europe 1, le secrétaire d'Etat au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a indiqué que le certificat numérique (ou "pass sanitaire") européen serait disponible "courant juin". Selon lui, il ne devrait donc plus y avoir de "septaines" à votre arrivée dans ces pays.

Jean-Baptiste Lemoyne a aussi indiqué que le gouvernement et ses partenaires européens travaillaient aussi sur un système de catégorisation des pays pour les voyages hors UE : "Il y aura les pays verts, les pays orange et les pays rouges." Pour en savoir plus sur les déplacements possibles cet été, lisez notre article.

Premier week-end sans la limite des 10 km en France

Ce samedi a marqué le premier week-end depuis début avril sans interdiction de se déplacer au-delà des 10 kilomètres autour de son domicile. Les Français peuvent à nouveau circuler et en profitent : les réservations de bus et de TGV ont explosé, notamment à destination de la côte atlantique. Lisez notre article.

La pression hospitalière continue de baisser

Le nombre de malades du Covid-19 recensés dans les services de réanimation continue de reculer lentement. Selon les chiffres de Santé publique France publiés samedi, 5.005 patients se trouvaient dans ces services, contre 5.106 la veille. La barre des 6.000 malades dépassée le 26 avril s’éloigne. En 24 heures, 191 nouveaux patients atteints de formes graves du Covid ont été admis dans les services de réanimation, contre 269 la veille. Cette tendance à la baisse s'observe aussi sur l'ensemble des hospitalisations, avec un total de patients Covid s'élevant à 25.800, contre 26.331 vendredi.

Au total 106.277 personnes sont mortes du Covid en France depuis le début de l'épidémie. Cela représente 176 décès de plus depuis le dernier bilan. Le nombre de nouveaux cas recensés s'élève lui à 20.745 personnes positives comptabilisées en 24 heures.

Près de 3,3 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.272.332 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (581.504), devant le Brésil (421.316), l'Inde (238.270), le Mexique (218.657) et le Royaume-Uni (127.598). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.