EN DIRECT - Coronavirus : l'ensemble de l'Hexagone désormais soumis aux mêmes restrictions

La France est de nouveau confinée. Les nouvelles mesures de restrictions annoncées par Emmanuel Macron sont entrées en vigueur dans l'ensemble des départements métropolitains, samedi à 19 h. Le ministre en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, a promis, vendredi sur Europe 1, une "tolérance" pour les déplacements "légitimes" à l'occasion d'un week-end de Pâques sous haute surveillance.

Selon les dernières données des autorités sanitaires, la pandémie de coronavirus a causé la mort de 96.493 morts en France, et la pression sur l'hôpital continue de s'accentuer. Dès le 6 avril, sept hôpitaux militaires seront mis à contribution pour vacciner jusqu'à 50.000 personnes par semaine.

Les informations à retenir : L'ensemble du territoire métropolitain est désormais soumis aux nouvelles restrictions annoncées par Macron

Les hôpitaux des armées mis à contribution pour accélérer la vaccination

96.493 morts, la situation continue de se dégrader à l'hôpital

Malgré la tolérance, des "contrôles sur le protocole sanitaire" sont prévus ce week-end, selon Jean-Baptiste Djebbari

Les autotests vont être vendus en pharmacie à partir du 12 avril

Nouvelles restrictions en France

Depuis samedi 19 heures, les règles déjà imposées à 19 départements en vigilance renforcée se sont étendues à toute la métropole pour quatre semaines, comme l'a annoncé le président de la République Emmanuel Macron mercredi soir. Les commerces jugés non-essentiels ont baissé le rideau, les déplacements sont désormais limités à 10 km, et, pour la première fois depuis le confinement du printemps 2020, les crèches et établissements scolaires ferment leurs portes pendant trois à quatre semaines.

Europe 1 fait le point sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut plus faire dans cet article. En tout cas, le psychiatre Serge Hefez envisage ce troisième confinement avec une note d’espoir car les restrictions moins lourdes que lors des précédents confinements vont, selon lui, "moins peser sur le moral des Français", comme il l'a expliqué samedi sur Europe 1.

Sept hôpitaux militaires vont ouvrir des centres de vaccination permanents

Les hôpitaux d'instruction des armées (HIA) français s'apprêtent à augmenter leurs capacités d'accueil pour vacciner jusqu'à 50.000 personnes par semaine, dans le cadre de l'accélération de la campagne vaccinale promise par l'exécutif, a annoncé samedi soir le ministère des Armées.

"Dès le 6 avril, 7 hôpitaux d’instruction des armées (sur 8, NDLR) augmenteront leurs capacités d'accueil pour vacciner la population française" et "devraient à terme être en mesure d'administrer jusqu’à 50.000 doses par semaine", souligne le ministère dans un communiqué.

À la fin mars, quelque 24.176 doses de vaccins avaient été administrées par le service de santé des armées (SSA), dont un peu plus de 10.000 à des civils.

96.493 morts, 5.273 patients en réanimation

Les chiffres clés de l'épidémie de coronavirus étaient toujours à la hausse samedi, avec près de 5.300 malades en réanimation, selon les données des autorités sanitaires. On comptait 5.273 personnes (contre 5.254 vendredi) dans les services de réanimation, qui traitent les formes les plus graves de la maladie. Il y a eu 399 nouvelles admissions en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France. Dans ce domaine la troisième vague de l'épidémie a passé lundi le pic de la deuxième, qui était de 4.903 malades dans les services de soins critiques à la mi-novembre.

Le nombre d'hospitalisations est toujours à la hausse, avec 28.886 patients traités pour le Covid-19, dont 1.730 nouvelles admissions en 24 heures. Le chiffre sur sept jours, qui permet de lisser les à-coups, est lui aussi en hausse, avec presque 13.500 admissions, dont 3.074 en réanimation. Concernant les contaminations, le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, s'établit à 7,9%.

La maladie a tué 96.493 personnes, depuis le début de l'épidémie en mars 2020, dont 70.417 à l'hôpital (+187 en 24 heures). Selon les autorités sanitaires, plus de 9,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection d'un vaccin contre le Covid-19 et plus de 3 millions de personnes ont reçu 2 doses.

"Tolérance" sur certains déplacements à Pâques, avec des contrôles prévus

"Pour le week-end de Pâques, lundi inclus, parce qu'un certain nombre de familles vont vouloir déposer leurs enfants chez les grands-parents, par exemple, nous appliquons une tolérance de manière à ce que ces déplacements légitimes puissent se faire", a expliqué vendredi, au micro d'Europe Matin, Jean-Baptiste Djebbari. Cette tolérance est "spécifique" aux familles avec enfants, auxquelles l'exécutif souhaite accorder un peu plus de temps pour s'organiser dans la perspective du télétravail et du retour de l'école à la maison, précise le ministre.

Les autres déplacements supérieurs à 10 kilomètres, et ne rentrant pas dans ce cas de figure ou dans l'un de ceux énumérés par l'attestation de déplacement, sont donc susceptibles d'être sanctionnés. Par ailleurs, tout au long du week-end de Pâques "il y aura toujours des contrôles sur le protocole sanitaire, comme le port du masque", avertit le ministre.

Et il faut croire que les Français sont nombreux à vouloir profiter de cette souplesse accordée par le gouvernement, selon un communiqué de Bison Futé et comme vous pouvez le lire dans notre reportage. Le Centre national d'information routière a en effet classé la journée de samedi en orange, soit une circulation difficile, dans le sens des départs et "les départs d'Île-de-France devraient être nombreux dans la matinée". Des difficultés de circulation que l'on retrouve aussi le lundi de Pâques, cette fois dans le sens des retours, "avec des difficultés attendues en Île-de-France ainsi que dans les zones Ouest et dans la vallée du Rhône".

Les autotests disponibles en pharmacie à partir du 12 avril

Après l'enquête d'Europe 1 sur la lenteur du déploiement des autotests de dépistage du Covid-19 en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a finalement décidé de les autoriser à la vente dans les pharmacies à partir du 12 avril prochain. Le locataire de la rue de Ségur l'a annoncé ce vendredi dans une interview accordée au média en ligne Brut. Validés mi-mars par la Haute autorité de Santé (HAS), les autotests n'étaient pourtant jusque-là pas disponibles car le ministère rechignait à les faire utiliser par les Français.

Le Canada franchit le seuil du million de cas

Le Canada a franchi samedi le seuil du million de cas de coronavirus, selon des télévisions canadiennes, alors que le pays fait face à une troisième vague, obligeant plusieurs provinces à durcir les restrictions ces derniers jours.

Avec un peu plus de 2.000 nouveaux cas de Covid-19 annoncés en Colombie-Britannique (ouest) samedi soir, le Canada a légèrement dépassé la barre du million de cas depuis le début de la pandémie, selon les chiffres rapportés par les télévisions canadiennes. Un peu plus de 23.000 personnes sont décédées à ce jour.

Le seuil symbolique a été atteint alors que le Canada est confronté à une troisième vague de contaminations et à la propagation des variants, jugés plus transmissibles et plus contagieux.

Plus de 2,8 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 2.839.051 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles samedi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 554.779 morts, devant le Brésil (330.193), le Mexique (203.854), l'Inde (164.110) et le Royaume-Uni (126.816).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 250 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie, le Monténégro, la Bosnie et la Belgique. Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.