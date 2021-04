Covid-19 : comment fonctionnent les autotests, bientôt disponibles en pharmacie ?

Il sera bientôt possible d'utiliser soi-même le fameux écouvillon. Alors que plus de 46.000 nouveaux cas ont été recensés dans les dernières 24 heures, le ministre de la Santé, qui y était jusqu'ici réfractaire, a enfin annoncé, vendredi, le déploiement des autotests de dépistage du Covid-19. Ces tests seront disponibles le 12 avril prochain en pharmacie et présentent un avantage : chacun pourra les utiliser à la maison.

Résultat en 20 à 30 minutes

Comme pour le test PCR, les autotests fonctionnent via une sorte de coton tige avec lequel on frotte l'intérieur de la narine, mais cet écouvillon s'enfonce beaucoup moins profondément qu'un écouvillon classique. Ici, pas besoin d'aller au fond des fosses nasales, il suffit de l'enfoncer à trois centimètres, puis de faire réagir le prélèvement avec un réactif. Le résultat apparaît au bout de 20 à 30 minutes, comme pour un test de grossesse. D'après les modèles qui existent à l'étranger, il faut compter entre 5 et 10 euros le test.

Réservés aux plus de 15 ans

Il y a deux semaines, la Haute Autorité de santé (HAS) avait rendu un avis favorable pour leur utilisation chez les personnes asymptomatiques dans deux situations : dans le cadre d'un dépistage ciblé à grande échelle, comme dans une école, ou bien dans la sphère privée, avant une rencontre familiale.

Mais ces autotests sont pour l'instant réservés aux plus de 15 ans, car l'anatomie du nez pourrait modifier le résultat chez les plus jeunes et l'on manque pour l'instant de données cliniques à ce sujet. Tous les tests autorisés devront en tout cas avoir une sensibilité d'au moins 80% et il y a un impératif en cas de résultat positif. Les patients devront obligatoirement faire un test de confirmation pour rechercher la présence d'un éventuel variant et lancer le "Contact tracing".