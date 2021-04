Covid-19 : ce qui est permis et ce qui ne l'est plus à compter de ce samedi

Tous les départements sont logés à la même enseigne face à l'épidémie de Covid-19, à partir de ce samedi soir. Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 d'entre eux concerneront tous le territoire, impliquant notamment l'impossibilité de quitter sa région - avec, toutefois, une tolérance pour le week-end de Pâques. Europe 1 fait le point sur les nouvelles règles en vigueur.

Interdiction de se déplacer à plus de 10 kilomètres

Jusqu'à 19 heures - le couvre-feu étant maintenu sur tout le territoire -, les sorties ne sont plus autorisées que dans un rayon de 10 kilomètres autour de votre domicile. Au-delà, il faut vous munir d'une attestation justifiant d'un motif impérieux, disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Une tolérance sera toutefois appliquée ce week-end et jusqu'à lundi pour les déplacements interrégionaux, afin de permettre aux Français de passer ces quatre semaines de restrictions ailleurs s'ils le souhaitent.

Pour les parents d'élèves, sachez que le fait d'accompagner ou d'aller chercher un enfant chez un parent, un grand-parent ou un proche constitue un motif impérieux permettant les déplacements.

Les commerces "non essentiels" fermés partout en France

La liste des lieux où vous pouvez faire vos courses va, elle aussi, changer, car les commerces dits "non essentiels" seront désormais fermés. C'est le cas des magasins de vêtements ou de jouets, par exemple, mais pas des libraires ou des disquaires, désormais catégorisés comme "de première nécessité". Les fleuristes, chocolatiers et cordonniers sont aussi autorisés à rester ouverts. Dans les grandes surfaces, des rayons pourront être fermés par souci d'équité avec les petits commerces.

Aucune évolution n'est à prévoir dans les départements où cette règle était déjà en vigueur.

Le télétravail systématisé pour tous ceux qui le peuvent

Pour freiner l'épidémie, Emmanuel Macron a annoncé que le télétravail, déjà fortement encouragé, devait désormais être "systématisé". "J'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours, à chaque fois qu'ils le peuvent", a-t-il déclaré mercredi soir. Selon le ministère du Travail, les règles restent les mêmes : 100% de télétravail pour tous les salariés qui le peuvent, et un jour de présence en entreprise par semaine lorsque les salariés le demandent et que leur employeur est d'accord.

La consommation d'alcool interdite à l'extérieur

Fini, les apéros au parc ou en bord de fleuve. Afin de limiter les rassemblements festifs en extérieur, dont certains ont parfois compté des centaines de personnes ces derniers jours, le Premier ministre Jean Castex a indiqué que la consommation d'alcool sur la voie publique serait interdite ces prochaines semaines. "Sur arrêté préfectoral, et en lien avec les maires, l'accès à certains sites propices à des rassemblements en extérieur, comme les quais, berges, places, pourra être interdit en fonction des circonstances locales", a ajouté le chef du gouvernement.

Du chômage partiel pour certains parents d'élèves

L'effet de la décision du gouvernement concernant les enfants ne sera pas perceptible dès ce week-end, mais à partir de mardi, après le week-end de Pâques. De la maternelle au lycée, tous suivront une semaine de cours à distance, avant deux semaines de vacances pour tous les enfants du pays. Les parents dont l'activité ne peut pas s'exercer en télétravail bénéficieront donc à nouveau de l'activité partielle, tout comme ceux considérés comme dans "l'incapacité" de télétravailler, en raison, par exemple, du nombre d'enfants dont ils doivent s'occuper.