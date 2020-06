EN DIRECT - Coronavirus : le nombre de nouvelles infections quotidiennes proche du record

EN DIRECT

Le symbole d'un retour proche à la vie normale en France métropolitaine. La tour Eiffel rouvre partiellement ce jeudi dès 10 heures, une visite désormais réservée aux sportifs puisqu'il faudra gravir les plus de 650 marches à pied pour atteindre le deuxième étage de la "dame de fer parisienne". Toutefois, en Guyane, la situation sanitaire continue d'inquiéter particulièrement les autorités. Sur le plan économique, Emmanuel Macron a dévoilé les contours du dispositif de chômage partiel de longue durée qui doit entrer en vigueur en juillet.

À l'international, l'OMS estime que le cap des 10 millions de contaminations sera franchi la semaine prochaine, alors que l'épidémie n'a pas encore atteint son pic dans la région des Amériques. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Le coronavirus a fait 29.731 morts en France depuis le début de l'épidémie

Le protocole sanitaire des entreprises a été allégé

La barre des 10 millions de cas sera franchie la semaine prochaine, selon l'OMS

Le coronavirus a tué au moins 478.818 personnes à travers le monde

Didier Raoult entendu par la Commission d'enquête

Sans blouse blanche mais toujours avec la même assurance, le professeur Didier Raoult a été auditionné mercredi par la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le Covid-19 mercredi après-midi. Le directeur de l'IHU de Marseille a notamment accusé le gouvernement de mensonge sur les tests PCR, et réitéré sa conviction quant à l'efficacité de la chloroquine sur le coronavirus. Ce qu'il faut retenir de son audition est dans notre papier ici.

L'Elysée fixe les taux du chômage partiel de longue durée

Trois semaines après le lancement d'une concertation pour "sauver l'emploi", Emmanuel Macron a reçu à nouveau mercredi les leaders syndicaux et patronaux pour leur dévoiler de premiers arbitrages sur le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée. Dès le 1er juillet, ce nouveau dispositif permettra d'indemniser les salariés à 84% du salaire net avec un reste à charge de 15% pour les entreprises pour une durée maximale de deux ans. Le détail du dispositif est à retrouver dans notre article.

Le protocole en entreprise allégé

Le gouvernement a allégé le protocole de déconfinement en entreprise mercredi. Le respect d'une distance d'au moins un mètre entre les personnes devient la norme et "la jauge des 4 m2 est désormais un simple outil qui reste proposé à titre indicatif". Le télétravail "n'est plus la norme mais il reste une solution à privilégier dans le cadre d'un retour progressif à une activité plus présentielle, y compris alternée", ajoute également un communiqué du ministère du travail.

>> LIRE AUSSI - Hôpital : Véran propose 6 milliards de revalorisations pour les personnels non médicaux

La tour Eiffel rouvre partiellement, Orly se prépare à voir décoller des avions

C'est le symbole de la France qui entame son déconfinement partiel ce jeudi dès 10 heures : la tour Eiffel. Après plus de trois mois de fermeture la dame de fer parisienne qui trône sur le Champ-de-Mars va de nouveau accueillir des visiteurs dans ses entrailles. Mais coronavirus oblige, les mesures sanitaires sont de rigueur et la réouverture seulement partielle. Tous les détails dans notre article.

Autre symbole d'un retour à une vie normale, le terminal trois de l'aéroport d'Orly va voir ses premiers décollages de vols commerciaux après trois mois de fermeture vendredi 26 juin. Et si le débit du trafic est encore huit fois inférieur à l'accoutumée, de la piste au sous-sol en passant par les boutiques, c'est toute une machine qu'il faut relancer. C'est en tout cas ce qu'a constaté notre reporter sur place.

29.731 morts en France, "situation préoccupante" en Guyane

La France a enregistré 11 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures, portant le total des morts à 29.731 depuis le début de l'épidémie, selon le bilan publié mercredi par la Direction générale de la Santé (DGS). Mais le nombre de morts quotidien ne tient pas compte des chiffres de la mortalité relatifs aux établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, qui seront actualisés par Santé publique France le 30 juin. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser avec désormais 658 malades, soit 24 de moins que la veille. Au total, 19.243 personnes sont mortes dans les hôpitaux.

Mais l'espoir de parler du coronavirus au passé n'est pas de mise dans tous les territoires français. En Guyane, la "situation en Guyane est extrêmement préoccupante" a évoqué ce mercredi la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. L'agence régionale de santé (ARS) comptabilisait 2.827 cas confirmés (+234 cas en 24h), 9 décès (+1), 102 hospitalisations et 15 patients en réanimation.

En Guyane, "nous avons des cas regroupés, avec une diffusion communautaire, autrement dit, où le retraçage des chaînes de contamination n'est plus possible", a expliqué Sibeth Ndiaye, assurant que l'Etat était "aux côtés des Guyanais, de manière à répondre à cette difficulté importante que nous ne méconnaissons pas".

La barre des 10 millions de cas franchie la semaine prochaine selon l'OMS

La pandémie a fait au moins 478.818 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19h GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 121.662 décès. Viennent ensuite le Brésil (52.645), le Royaume-Uni (43.081), l'Italie (34.644) et la France (29.731).

Plus de 9.263.743 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires, l'OMS prédit que la barre des 10 millions sera franchie la semaine prochaine, alors que le "pic" n'a pas encore été atteint dans la région des Amériques. L'épidémie y est très intense, "en particulier en Amérique centrale et du Sud", a souligné en conférence de presse Michael Ryan, le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS.