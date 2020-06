Coronavirus : comment Orly se prépare à sa réouverture progressive

REPORTAGE

"On avait vraiment l'impression d'avoir un aéroport à l'abandon." Après 3 mois de fermeture liée aux conséquences du coronavirus sur le trafic aérien, l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, va à nouveau accueillir des voyageurs. Premier vol vendredi à 6h direction Porto. Une reprise progressive puisque seul le terminal 3 reprend ses activités. Concrètement, ce sont quelque 70 avions qui sont attendus, contre 600 dans tout l'aéroport en temps normal. Mais même avec ce débit réduit, de la piste au sous-sol en passant par les boutiques, c'est toute une machine qu'il faut relancer.

La nature a repris ses droits sur la piste

C'est notamment le cas de Didier Amirault qui s'occupe de l'entretien de la piste 3. Il faut dire que pendant la pause imposée par le coronavirus, la nature "est revenue au galop". Alors, armé de la balayeuse de son camion, il fait la poussière et retire les mauvaises herbes "qui pourraient être absorbées par les réacteurs des avions au décollage ou à l'atterrissage". Et tandis que les tracteurs s'affairent à tondre les pelouses près du tarmac, au sous-sol aussi les vérifications sont de rigueur. "Les tapis de bagages, c'est un peu comme une voiture", explique au micro d'Europe 1 Vincent Moussinet, responsable de ce secteur.

Les boutiques se préparent à compter les clients présents simultanément

"Ils ont besoin de continuer à tourner en permanence, sinon cela crée une usure prématurée des mécanismes, et on pourrait redémarrer mal notre exploitation." Et pour accueillir les passagers comme il se doit, les boutiques de l'aéroport se préparent également : vérifications des dates de péremption, installation des produits en rayon, et surtout anticipation des nouvelles mesures sanitaires. "Dans une boutique de 1.500 m² comme celle-ci, on peut accueillir 160 passagers de manière simultanée" explique-t-il en précisant qu'un comptage des entrées et des sorties est nécessaire.

Mais avec au total un peu de plus de 70 avions prévus vendredi contre 600 habituellement à cette période dans tout l'aéroport, seuls 60 des 400 salariés des boutiques d'Orly 3 reviendront travailler dès le premier jour.