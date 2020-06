Coronavirus : trois initiatives qui vont bouleverser nos habitudes à la plage

Les Français devraient pouvoir aller à la plage cet été. Mais comme dans beaucoup d'autres domaines, le coronavirus va changer quelques habitudes. Mesures sanitaires obligent, pas question cette année de voir sa serviette collée à celle d'un inconnu pendant de longues heures, où même de profiter de la terrasse d'un bar de plage à moins d'un mètre d'une autre table. Dans "La France Bouge", Elisabeth Assayag et ses invités mettent en lumière plusieurs initiatives qui vont permettre d'aller se détendre au soleil, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Réserver son carré de sable

Maillot de bain enfilé, crème passée, tongs aux pieds et serviette sur l'épaule, vous êtes fin prêt pour profiter de la plage. Mais avez-vous pensé à réserver votre emplacement ? Vous serez peut-être obligé de le faire si la mairie de votre station balnéaire a décidé de faire appel à Elloha, une société qui a mis en place une application de réservation dédiée aux bandes de sables. "L'idée derrière cette application est d'éviter une cohue sur la plage", explique au micro d'Europe 1 Bernard Langlais, le directeur adjoint de l'entreprise.

Avec cette application, une "mairie pourra décider quelles zones de sa commune sont dédiées à la 'plage détente', définir des créneaux horaires, et même le nombre de personnes", détaille-t-il. Il y aura donc "un stock déterminé de places balisées", permettant ainsi d'avoir "une plage sereine où la distanciation est respectée". Une fois la réservation faite, il ne vous restera donc plus qu'à présenter votre SMS de confirmation à l'entrée de la plage ou lors d'un contrôle.

Des cabines de plage qui n'ont pas forcément vue sur mer

Si vous allez sur une plage avec des cabines, vos habitudes aussi risquent d'être bouleversées cette année. C'est notamment le cas à Dunkerque, où la mairie a décidé de mettre en place un protocole sanitaire strict pour ses "kiosques". Tout d'abord, la location ne se fait plus à la journée, mais "à la quinzaine", indique au micro d'Europe 1 Patrice Vergriete, le maire. Un choix motivé par la désinfection nécessaire entre deux locations.

Mais l'édile a également mis en place un "système croisé" pour éviter la proximité avec les cabines voisines. "Les jours pairs, les cabines avec un numéro pair pourront regarder la mer. Les autres jours, les vacanciers regarderont la digue et les badauds qui s'y promènent", explique-t-il. Tourner le dos à la mer la moitié de ses vacances n'est certes par l'idéal, mais le maire met en avant la nécessité sanitaire. Quant à la réservation d'une cabine, elle se fait dorénavant en ligne pour éviter "les files d'attente". Malgré ces mesures, Patrice Vergriete assure que déjà 250 vacanciers se sont manifestés dans les 48 heures suivant l'ouverture des réservations.

Distanciation de rigueur dans les bars et restaurants de plage

Après plusieurs heures sous le soleil, l'envie vous prendra sûrement d'aller vous hydrater ou d'aller manger un petit quelque chose dans l'un des bars et restaurants qui sont sur la plage. Mais là aussi, les mesures sanitaires sont de rigueur. Pour veiller à ce que le protocole soit bien respecté, "la mairie de Cannes a décidé de réorienter son service hygiène et santé pour aider les restaurateurs et plagistes à mettre en place très concrètement ces mesures", explique au micro d'Europe 1, Thierry Migoule, le directeur de cabinet de David Lisnard, maire de Cannes.

Distance entre les matelas et autres transats, mais aussi entre les tables des restaurants qui ont les pieds dans le sable, tout est prévu pour "assurer la sécurité des clients et des touristes", y compris "un nettoyage en profondeur des équipements à chaque changement de clients". Des mesures qui vont forcément limiter le chiffre d'affaires de ces établissements, mais la mairie a aussi prévu des mesures financières : "On exonère les plagistes de redevance pendant trois mois, tandis qu'on étale d'autres taxes dans le temps."