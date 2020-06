EN DIRECT - Coronavirus : suivez en direct l'évolution de la situation du 7 juin

EN DIRECT

Alors que ce dimanche marque la Fête des mères, le reflux épidémique continue en France. Le dernier bilan du coronavirus sur le territoire fait état de 29.142 morts. Dans le monde, on compte désormais plus de 397.000 victimes du Covid-19. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations principales à retenir : Le dernier bilan du Covid-19 en France, publié vendredi, fait état de 29.142 morts

Le cap du million d'utilisateurs de l'application StopCovid a été franchi, selon le secrétaire d'Etat Cédric O

Le coronavirus a fait plus de 397.000 morts à travers le monde

29.142 morts en France

Le nombre de morts liés au Covid-19 a augmenté de 31 dans les hôpitaux sur les dernières 24 heures en France, selon le site internet du gouvernement samedi, portant le total, avec les Ehpad, à 29.142 depuis le début de l'épidémie. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation à cause de cette maladie a continué à refluer, avec 35 malades en moins, à 1.059, selon ce bilan basé sur les données de Santé publique France.

Ces chiffres ont été mis en ligne sur le site internet du gouvernement, alors que la Direction générale de la Santé (DGS) avait fait savoir vendredi qu'elle ne publierait pas de nouveau bilan durant le week-end.

Pas de Fête des mères dans certains Ehpad

Comme tous les ans, la Fête des mères est l'occasion pour les enfants de faire un geste à leur mère. Les plus petits ont d'ailleurs dû user de leur imagination, faute d'école pour les guider, afin de confectionner un petit cadeau. Mais la Fête des mères de sera pas honorée partout : bien que les conditions de visites soient assouplies depuis vendredi au sein des Ehpad, certains établissements ne peuvent pas assurer la bonne tenue du protocole sanitaire qui reste malgré tout strict et ont donc décidé d'y renoncer. C'est notamment le cas à Saint-Ouen, où s'est rendu Europe 1.

StopCovid passe le cap du million d'utilisateurs

L'application française de traçage de contacts contre le coronavirus StopCovid "a passé le cap du million d'utilisateurs", a indiqué samedi matin le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O. L'efficacité de l'application pour smartphone dépend du nombre de personnes qui l'utilisent, même si le gouvernement estime qu'elle est utile "dès les premiers téléchargements".

StopCovid permet à ses utilisateurs d'être prévenus s'ils ont croisé dans les deux semaines précédentes un autre utilisateur contaminé au coronavirus. L'alerte est déclenchée si les smartphones des deux personnes se sont croisés à moins d'un mètre, pendant plus de 15 minutes.

Situation dramatique au Brésil, plus de 397.000 morts dans le monde

Les jours passent et le Brésil s'enfonce un peu plus dans une situation dramatique. Le géant sud-américain est désormais le troisième pays au monde déplorant le plus de décès liés au nouveau coronavirus, en dépassant les 34.000 morts morts. Les spécialistes estiment toutefois que les chiffres officiels sont largement sous-estimés.

Malgré ce contexte, le président brésilien Jair Bolsonaro a menacé de quitter l'Organisation mondiale de la santé. "Soit l'OMS travaille sans parti pris idéologique, soit nous la quittons aussi. Nous n'avons pas besoin de gens de l'extérieur pour donner leur sentiment sur la santé ici", a-t-il déclaré.

Au total, la pandémie a fait au moins 397.179 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00 GMT. Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas (109.497 décès pour 1.908.235 cas). Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 40.465 morts, le Brésil, l'Italie (33.846 morts) et la France (29.111 morts).