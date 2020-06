Une Fête des mères sans école... ni collier de nouilles en cadeau

REPORTAGE

"J’ai fait une carte et dedans il y aura un poème." Comme chaque année, les enfants se sont démenés pour offrir un petit cadeau à leur mère pour leur fête. Mais ce dimanche, elle revêt un caractère particulier en raison du coronavirus. Faute d'école et de professeur pour les guider, exit le traditionnel collier de nouilles ou la boîte de camembert redécorée, les enfants ont dû faire preuve d'imagination et se débrouiller seuls.

"J'ai prévu de lui acheter un sac à main, mais le moins cher possible"

C'est notamment le cas d’Amissi et Maxens, rencontrés par Europe 1 au foyer parisien Don Bosco. "C'était bien, parce qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait", confirme le premier. "Je me sens un peu plus autonomique", glisse de son côté son camarade. D'autres au contraire ont reçu l'aide de leurs frères et sœurs plus âgées pour faire des cadeau maisons... ou presque. "Je lui ai fait des chocolats", indique un autre garçon, "moi j'ai prévu de lui acheter un sac à main, mais le moins cher possible", affirme dans un rire un autre.

Être réuni en famille, "pour une fête"

Mais pour les mères, c'est avant tout l'attention qui compte. Surtout quand elle permet d'oublier un peu un confinement souvent difficile. "Après tous ces moments où c’était difficile de vivre ensemble sur le même toit, là on a retrouvé un rythme presque normal", confirme Véronique au micro d'Europe 1, qui va "apprécier d’être de nouveau réunie" avec sa famille "pour une fête". En tout cas, cette maman a déjà un cadeau assuré : une sortie en plein air, loin de son appartement parisien.