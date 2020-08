Vacciner les enfants contre la grippe et la gastro pour mieux détecter le coronavirus ?

Après les syndicats de professeurs, l’inquiétude monte chez les pédiatres au sujet de l’organisation de la rentrée scolaire. Dans une lettre ouverte, sept sociétés savantes de pédiatrie préconisent notamment une vaccination accrue contre la grippe et la gastro-entérite et le recours à des tests plus rapides pour détecter le coronavirus.

Des tests salivaires plutôt que des tests PCR

La Société française de pédiatrie se dit d'abord inquiète devant l'organisation de cette rentrée. "Le virus a continué à circuler pendant tout l'été et on a visiblement une reprise du nombre de cas extrêmement sensible", constate Robert Cohen, pédiatre infectiologue et vice-président de la Société française de pédiatrie, sur Europe 1 jeudi. "On ne peut pas penser que les enfants vont échapper complètement à des contaminations", souligne-t-il.

Les moins de 18 ans représentent moins de 5% des cas de coronavirus et ils ont majoritairement des formes peu graves ou asymptomatiques. Moins contaminés et aussi moins contaminants que les adultes, certes, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas transmettre le virus.

Et pour endiguer la propagation de l’épidémie à la rentrée, les pédiatres proposent de recourir à des tests salivaires plutôt que des tests PCR. Des tests moins sensibles mais aux résultats rapides "qui nous permettent de décider si on fait une éviction scolaire ou non par exemple", appuie Robert Cohen.

"Généraliser la vaccination contre le rotavirus des nourrissons"

Un dépistage massif d’autant plus urgent qu’à la rentrée, les autres épisodes viraux hivernaux, fièvre, toux, rhume, diarrhée vont revenir. Il faudra donc repérer plus vite les cas de coronavirus pour ne pas les confondre avec la grippe ou la gastro-entérite.

Dans leur lettre ouverte, les pédiatres recommandent aussi de "renforcer la vaccination contre la grippe" et de "généraliser la vaccination contre le rotavirus des nourrissons", un virus responsable de gastro-entérites mais pour lequel le vaccin n’est pas recommandé en France. "Tous les ans, le rotavirus est responsable de centaines de milliers de consultations, de dizaines de milliers de passages aux urgences, et de quelques milliers d'hospitalisations", note Robert Cohen.

"On a besoin de conduites moins anarchiques qu’aujourd’hui"

"Cela va nous obliger à faire des tests PCR probablement inutiles à des enfants", résume le pédiatre. Renforcer la vaccination permettrait aussi de "ne pas alourdir" les consultations en cabinet et les passages aux urgences "à un moment où la circulation du coronavirus risquera d'être à nouveau intense".

Enfin, ils demandent des règles claires lorsqu’un cas de Covid sera signalé dans une école. "On a besoin de conduites moins anarchiques qu'aujourd'hui", appuie Robert Cohen. "La reprise est fondamentale pour les enfants", assure un pédiatre signataire. "Il ne faudrait pas qu’on se retrouve avec des fermetures d’écoles entières pour un seul cas".