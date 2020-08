Coronavirus : ce que contient le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire

Face à l'augmentation des contaminations de Covid-19 en France, Emmanuel Macron annonce la tenue d'un nouveau Conseil de Défense la semaine prochaine et de nouvelles mesures pourraient être publiées. Concernant la rentrée scolaire, le gouvernement a déjà mis au point ses recommandations. Les universités pourront rouvrir leurs portes en septembre et le protocole sanitaire des écoles vient d'être révélé. Les règles sont assouplies en vue du 1er septembre prochain, pour permettre un retour en classe de tous les élèves.

La grande nouveauté de ce protocole sanitaire, c’est la fin de la distanciation physique dans les salles de classe, à la bibliothèque et dans tous les autres espaces clos. Néanmoins, les établissements devront s’organiser de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. De même, la limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire.

Deux nouvelles règles

En contrepartie de ces assouplissements, le masque sera obligatoire pour les élèves de plus de 11 ans dans les classes, comme à l’extérieur. En clair, tous les élèves à partir de la sixième devront désormais couvrir leurs voies respiratoires. Dans ce nouveau protocole sanitaire, deux nouvelles règles sont à signaler : le port du masque n'est plus obligatoire pour les enseignants de maternelle et l’accès aux jeux, aux bancs et aux espaces collectifs extérieurs sera de nouveau autorisé. Jusqu'à présent, toutes ces structures étaient barrées et inaccessibles aux enfants.

Il reste encore une inconnue pour la rentrée : le nouveau protocole sanitaire ne précise pas dans quelles dispositions se prendront les repas à la cantine. Le temps du déjeuner est pourtant problématique : les collégiens et les lycéens enlèveront leurs masques sans que la distanciation d’un mètre soit forcément possible.