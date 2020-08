Coronavirus : un syndicat d'enseignants demande le report de la rentrée d'une semaine

INTERVIEW

Alors que le masque va devenir systématique en entreprise dans tous les espaces clos et partagés, comme l'a annoncé la ministre du Travail mardi, l'étau, lui, est bien moins serré à l'Education Nationale pour la prochaine rentrée... En tout cas, si l'on en croit le protocole adopté le mois dernier par le gouvernement. En théorie : plus de distanciation sociale, plus de masque obligatoire pour les enseignants de maternelle. Mais pour la Secrétaire générale du SNUipp-FSU, Guislaine David, il faudra forcément revenir à des règles plus strictes. Au micro d'Europe 1, elle demande même le report de quelques jours de la rentrée.

"Préparer un retour serein"

"On demande de décaler la rentrée des élèves, pour que les enseignants puissent avoir plusieurs jours de pré-rentrée dans la semaine du 31 août, pour pouvoir préparer cette rentrée qui n'est pas normale mais sous Covid. Dans l'idéal, il nous faudrait la semaine du 31 pour pouvoir préparer un retour serein la semaine suivante", demande la secrétaire générale, qui aimerait donc un nouvel avis du Conseil scientifique.

"On souhaite être guidés par le Conseil scientifique, mais il faut aussi que le ministère se positionne. Et il faut que l'on discute des conditions dans lesquelles certaines écoles vont devoir reprendre, car il y a des endroits où le virus circule plus facilement, et où il faudra prendre des mesures un peu plus strictes", rappelle-t-elle.

Elle espère donc un retour du ministère afin d'organiser la rentrée et d'en savoir un peu plus sur la façon dont "les enseignants et les parents vont être informés... Tout cela, on ne le sait pas actuellement", déplore finalement Guislaine David.