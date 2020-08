"On a le droit de penser, quand même !" : la montée des anti-masques en France

REPORTAGE

Il était réservé aux hôpitaux il y a quelques mois face au coronavirus, mais le masque est aujourd'hui devenu un objet du quotidien. Depuis quelques jours, il est même obligatoire dans plusieurs villes en France... ce qui ne convient pas à tout le monde. Si ne pas porter le masque n'est pas encore devenu un symbole politique comme aux États-Unis, où le président Donald Trump refusait il y a quelques semaines encore d'y voir une utilité, certains refusent aussi d'en porter en France. Pour des raisons d'amour-propre ou de simples questions de confort, comme l'a constaté Europe 1 dans le hall du marché couvert d'Herblay-sur-Seine, dans le Val d'Oise.

"Avec le masque, je transpire beaucoup"

Ici comme dans d'autres marchés couverts, tout le monde a un masque. Sur le visage pour la grande majorité.... mais dans son sac, pour Maria. Elle aimerait protéger les autres, mais, selon elle, porter un masque est trop désagréable. "J'ai du mal à respirer, j'ai l’impression de m'évanouir", raconte-t-elle. Surtout que les fortes chaleurs qu'enregistre la France ces derniers jours n'aident pas : "Avec le masque, je transpire beaucoup", argumente-t-elle.

Pourtant, le port du masque est obligatoire les jours de marché. "Obligatoire, mais ça n’empêche pas d'être intelligents", rétorque Alain, côté primeur, qui a le sien dans la poche de sa chemisette. Il considère l’arrêté qui lui impose de le mettre sur son visage comme une atteinte à son libre-arbitre. Du coup, il l'enlève "lorsqu'il n'y a plus personne dans les étals et lorsqu'un commerçant est à plus d'un mètre". "On a le droit de penser quand même ! 'Systématique', c'est pour les gens qui n'arrivent pas à raisonner", affirme-t-il.

Certains magasins n’acceptent que les clients masqués

Certains jeunes non plus ne respectent pas le port du masque, comme Cyrianne. Pourtant, le jeune homme n'a jamais été verbalisé, alors qu'il est plutôt très négligent avec son masque dans les transports. "C'est plus des regards appuyés, souvent de personnes âgées", raconte-t-il. Sauf que parfois le ton monte.... Et des tensions éclatent à l'entrée de certains magasins, raconte une coiffeuse qui n'accepte que les clients masqués.

Ces tensions virent parfois au drame. Un père de famille a porté plainte lundi après avoir été roué de coups par quatre personnes dans une laverie de Soisy-sous-Montmorency, dans le Val-d'Oise. L’homme affirme avoir été frappé après avoir demandé à un autre client de porter un masque.