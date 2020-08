EN DIRECT - Coronavirus : plus de 700.000 morts dans le monde

EN DIRECT

"Nous pouvons basculer à tout moment", a averti le Conseil scientifique, alors que le Covid-19 continue de se propager en France. Le dernier bilan de la Direction générale de la Santé a fait état mardi soir de 30.296 morts, soit deux personnes de plus que la veille. Quant aux réanimations, les chiffres sont encore à la hausse pour la deuxième journée consécutive : quatre nouvelles admissions en 24 heures. Dans le monde, le cap des 700.000 morts a été franchi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir Le dernier bilan fait état de 30.296 morts en France, avec une nouvelle hausse des réanimations

Les rassemblements culturels de plus de 5.000 personnes autorisés à partir du 15 août par les préfets

1.300 morts en 24 heures aux États-Unis

Plus de 700.000 morts dans le monde

Le virus continue de circuler en France

Les indicateurs peuvent laisser craindre un regain de l'épidémie de coronavirus en France. Le dernier bilan de la Direction générale de la santé fait état de 30.296 personnes décédées du Covid-19. Soit seulement deux de plus que la veille, chiffre peu élevé en raison de corrections statistiques dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Les réanimations sont en revanche en hausse pour la deuxième journée consécutive : +4 admissions en 24 heures.

"Nous pouvons basculer à tout moment", avertit le Conseil scientifique qui insiste sur l'importance des gestes barrières. Dans les villes de Toulouse, Nice ou encore Lille le masque est devenu obligatoire dans certains espaces extérieurs. Anne Hidalgo aimerait faire la même chose à Paris. La maire de la capitale a demandé au préfet de police de rendre obligatoire le port du masque dans plusieurs secteurs, dont les "quais de Seine, les marchés à ciel ouvert et éventuellement les alentours des gares".

Les événements culturels autorisés à nouveau

Un secteur touché par la crise qui pourrait reprendre quelques couleurs : les rassemblements culturels (spectacles, concerts etc) de plus de 5.000 personnes pourront être autorisés, à compter du 15 août, par les préfets en respectant "certaines conditions" sanitaires, a indiqué le ministère de la Culture dans un communiqué. La distanciation d'un siège entre deux personnes ou groupes de personnes est requise ainsi que le port du masque. A compter du 1er septembre 2020, les spectacles, festivals, concerts, ainsi que les foires et salons, pourront se tenir, sans jauge, ni autorisation préfectorale.

Le Premier ministre, Jean Castex, sera au chevet aujourd'hui des viticulteurs dans le Cher, autre secteur économique durement touché par la crise économique post-coronavirus.

Plus de 1.300 morts en 24 heures aux États-Unis

Les États-Unis ont enregistré 1.302 nouveaux décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon le comptage mardi à 20h30 (00h30 GMT mercredi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Cela porte à plus 156.000 le nombre total de morts recensées dans le pays depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine.

Les États-Unis ont par ailleurs relevé 53.847 nouveaux cas d'infection sur une journée, pour un bilan total officiel de 4,77 millions. Le pays est de loin le plus touché au monde par la pandémie, mais le président Donald Trump a une nouvelle fois adopté mardi un ton résolument optimiste. "Certains indicateurs montrent que nos efforts acharnés pour contenir le virus fonctionnent très bien en fait, surtout pour protéger les personnes les plus vulnérables", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche sur la crise sanitaire.

Une note d'espoir également dans la course au vaccin : la société de biotechnologies américaine Novavax, qui a reçu 1,6 milliard de dollars de Washington pour développer un vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé que son vaccin expérimental avait produit de hauts niveaux d'anticorps chez quelques dizaines de volontaires.

Plus de 700.000 morts dans le monde

Le cap des 700.000 morts du Covid-19 dans le monde a été franchi tandis que la menace d'une reprise incontrôlée de l'épidémie plane.

Les États-Unis restent en tête du triste classement des pays les plus touchés tant en nombre de morts que de cas, avec 155.471 décès pour plus de 4,7 millions de cas recensés, d'après le comptage de l'université Johns Hopkins.

Ils sont suivis du Brésil avec environ 95.000 morts, du Mexique (plus de 48.000), du Royaume-Uni (plus de 46.000) et de l'Inde (presque 39.000).