EN DIRECT - Covid-19 : des contrôles renforcés pour le début des vacances de Pâques

La France vit son premier week-end de "vrai" troisième confinement. Après un week-end de Pâques où les forces de l'ordre étaient invitées à faire preuve de souplesse, les contrôles sont renforcés pour le début des vacances scolaires, dont le calendrier a été aligné partout en France. Sur le plan sanitaire, on dénombre désormais 98.395 morts du Covid-19 en France et le gouvernement appelle "tous les professionnels de santé" à venir renforcer les hôpitaux. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Les contrôles sont renforcés en France en ce premier week-end des vacances de Pâques

Le gouvernement encourage "tous les professionnels de santé" à venir renforcer les hôpitaux

Aucun lien n'est établi entre thromboses et vaccin Johnson & Johnson, selon l'Agence américaine des médicaments

Des contrôles renforcés pour les vacances de Pâques

Ce samedi est le premier jour officiel des vacances de Pâques… Mais pas question de partir à plus de 10 km de chez soi. La tolérance du week-end dernier, qui devait permettre à chacun de rejoindre le lieu où il souhaitait se confiner, n'est plus de mise et les contrôles de police et de gendarmerie sont renforcés dans les gares et sur les routes. Les transgressions restaient plutôt exceptionnelles, vendredi soir, comme l'illustrait le péage de Villefranche-sur-Saône très peu fréquenté, bien loin des bouchons habituels.

Plus de 5.700 patients en service de "soins critiques" en France

Sur le front de l'épidémie, après une légère baisse jeudi, le nombre de malades du Covid-19 en réanimation est reparti à la hausse vendredi, dépassant 5.750 patients, selon les chiffres quotidiens de Santé publique France. Au total, 5.757 patients Covid sont désormais en services de soins critiques (réa, soins intensifs, surveillance continue), dont 498 admissions en 24 heures.

Cet indicateur très surveillé se rapproche ainsi encore un peu du pic de la première vague (un peu plus de 7.000 patients début avril 2020). Le pic de la deuxième vague (un peu plus de 4.900 patients en réa mi-novembre) avait lui été dépassé fin mars.

Le gouvernement "encourage tous les professionnels de santé" à renforcer les hôpitaux

Face à cette troisième vague de l'épidémie, le gouvernement a encouragé vendredi "tous les professionnels de santé" à venir en renfort des hôpitaux en France. Leur mobilisation est "cruciale pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19, mais aussi de tous les autres patients et permettre un roulement des équipes hospitalières", souligne le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le gouvernement a mis en place une série de mesures incitative : les étudiants en santé peuvent, par exemple, "tous être mobilisés, en tenant compte de la situation des étudiants en dernière année de formation, ainsi que des périodes d'examens". Ils perçoivent alors "une indemnité exceptionnelle de stage durant cette période, par exemple une majoration de 100% pour les étudiants en médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie", souligne le communiqué.

La SNCF supprime encore des TGV à partir de lundi

Les déplacements interrégionaux étant interdits sauf "motif impérieux" et lé fréquentation des trains en baisse, la SNCF a annoncé vendredi qu'elle réduirait encore la cadence sur les TGV à partir de lundi 12 avril. Elle compte faire circuler 4 TGV sur 10 en moyenne sur les axes Sud-Est, Atlantique et Est, ainsi que pour les Ouigo. Sur l'axe Nord, l'offre reste réduite à 3 TGV sur 10. La SNCF faisait circuler depuis le début de l'année 3 TGV sur 4 en moyenne, avant de réduire son offre le 29 mars, proposant de 3 à 6 TGV sur 10 selon les axes.

Pas de lien établi entre thromboses et Johnson & Johnson

Sur le plan des vaccins, il n'a pas été établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l'injection du sérum de Johnson & Johnson, a déclaré vendredi l'Agence américaine des médicaments (FDA), en disant enquêter sur des cas aux Etats-Unis.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait indiqué plus tôt vendredi enquêter sur des liens entre le vaccin de "J&J" et des cas de caillots sanguins. L'EMA a d'autre part indiqué enquêter sur d'éventuels liens entre le vaccin AstraZeneca et des cas de problèmes de vaisseaux sanguins, après avoir admis cette semaine qu'il existait des effets secondaires rares sous forme de caillots sanguins.

Par ailleurs, l'alliance Pfizer/BioNTech a déposé vendredi aux Etats-Unis une demande d'extension de l'autorisation en urgence de son vaccin aux adolescents âgés de 12 à 15 ans, ce qui pourrait lancer une nouvelle phase cruciale de la vaccination en vue d'une immunité collective.

Plus de 2,9 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.903.907 morts dans le monde, selon le dernier par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (560.996), devant le Brésil (348.718), le Mexique (206.146), l'Inde (167.642) et le Royaume-Uni (126.980).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.