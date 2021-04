Une semaine après son lancement, le vaccinodrome du Stade de France tourne à plein régime

REPORTAGE

Plus de 10,5 millions de Français ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19. Certains d'entre eux ont toqué à la porte des vaccinodromes, ces mégacentres qui se développent peu à peu en France. Le plus grand est installé dans le Stade de France, à Saint-Denis. Depuis son ouverture en début de semaine, il a accueilli plus de 10.000 personnes.

Plusieurs centaines de mètres de files d'attente s'étirent devant la porte E du Stade de France, comme les jours de match. Sous les tribunes, les dizaines de tentes de vaccination tournent à plein régime. "Je suis satisfait de l'avoir fait, d’être débarrassé. Mais deux heures de queue, c'est assez long", avoue un patient. Une affluence qui montre que la demande est forte, se réjouit un jeune interne en médecine. "Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ça va faire avancer les choses, et peut-être enfin nous faire sortir de cette crise."

"Certains pleurent presque au téléphone parce qu'on ne peut pas leur donner de rendez-vous"

Un étage au-dessus, face à la pelouse, une cinquantaine d'étudiants embauchés par le département répondent au standard téléphonique. Ils reçoivent plusieurs milliers d'appels chaque jour, nous indique Brigitte, la responsable. "Les gens se précipitent. Certains pleurent presque au téléphone parce qu'on ne peut pas leur donner de rendez-vous. Ils veulent tous venir ici."

Il s'agit d'un début de mission accomplie pour Stéphane Troussel, le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. "Vraisemblablement on sera à 11.000 personnes vaccinées dans la semaine, donc c'est considérable. La moitié des créneaux sont d'ores et déjà réservés pour la semaine prochaine. C'est plutôt satisfaisant." D'autant que le Stade de France est calibré sur le nombre de doses disponibles. Il pourrait donc tripler sa capacité de vaccination du jour au lendemain.