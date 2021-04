Covid-19 et vacances de Pâques : où partent les Français confinés ?

L'heure des vacances de Pâques a sonné pour les Français, confinés. Alors que les déplacements sont limités à 10 kilomètres autour du domicile, il faut se ressourcer autrement, et surtout moins loin. Chez les grands-parents, en passant du bon temps en famille, ou en louant un logement à seulement quelques kilomètres de chez soi… Chacun son plan pour déconnecter et partir en vacances malgré les restrictions.

"Le moins de télé possible"

"Ce sont mes petits enfants. Leurs parents travaillent chez eux, ce n'est pas facile et donc la grand mère est mise à contribution", explique cette mamie au micro d'Europe 1. Le programme pour les occuper pendant ces deux prochaines semaines ? "Les parcs" de la région parisienne, "quand il fait beau", et "de la cuisine, quand il ne fait pas beau", dit-il, ajoutant que son seul crédo est : "le moins de télé et de radio possible".

Le petit Matteo, de son côté, a déjà prévu ses activités : "de la Switch : Mario Kart avec mon père". Un programme que son père s'empresse de nuancer. "Contrairement à ce que lui peut croire, il n'y aura pas que de la Switch. Il y aura aussi du foot, qu'il se dépense un peu à la maison", dit-il, ajoutant prévoir de jouer au Uno, au Monopoly, mais aussi de regarder des documentaires.

"C'est quand même des vacances"

Dans une France confinée, le panel d'activités s'amenuise, notamment pour les Parisiens. Ceux-ci sont donc nombreux à partir en banlieue, pour se mettre au vert tout en respectant la limite des 10 kilomètres. "Ce sont des gens qui sont tout près de chez nous, des Parisiens qui veulent prendre un peu l'air et qui veulent être au vert", explique cet hôte, sur le point d'accueillir des locataires parisiens dans son logement des Hauts-de-Seine. "On est quand même un peu privilégiés, on a pas mal de parcs".

Ses prochaines réservations ? Une femme et son fils, puis toute une famille. "On leur assure le petit déjeuner, on met à leur disposition un endroit pour manger… Et puis, on réchauffe les choses qu'ils vont chercher dans les restaurants qui sont alentours", dit-il. "Même s'ils sont près de chez eux, c'est quand même des vacances."