À Paris, plus de 110 personnes verbalisées dans un restaurant clandestin

Plus de 110 personnes rassemblées dans un restaurant clandestin ont été verbalisées dans le 19e arrondissement de Paris dans la nuit de vendredi à samedi et l'organisateur ainsi que le gérant ont été interpellés, a indiqué samedi la préfecture de police de Paris dans un tweet. Les policiers "requis pour un tapage nocturne émanant d'un restaurant ont mis un terme à un rassemblement de plus de 110 personnes", explique la préfecture. Les convives ont été "verbalisés pour non-respect des mesures sanitaires", ajoute-t-elle, précisant que "l'organisateur et le gérant" ont été "interpellés".

Cette nuit à #Paris19, les policiers #DSPAP, requis pour un tapage nocturne émanant d'un restaurant, ont mis un terme à un rassemblement de plus de 110 personnes :

➡️ Convives verbalisés pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur.

➡️ Organisateur et gérant interpellés. pic.twitter.com/udt1Ji9MA0 — Préfecture de Police (@prefpolice) April 10, 2021

Polémique sur des dîners clandestins luxueux

Cette affaire intervient après la vive polémique déclenchée par la diffusion la semaine dernière d'un reportage de M6 sur des dîners clandestins luxueux. Dans ce reportage, l'un des organisateurs, identifié comme étant le collectionneur Pierre-Jean Chalençon, affirmait avoir "dîné dans la semaine dans deux-trois restaurants clandestins" où il aurait croisé "des ministres". Il est depuis revenu sur ses propos, en expliquant avoir voulu faire de "l'humour".

Vendredi, Pierre-Jean Chalençon et le cuisinier Christophe Leroy ont été placés en garde à vue. Leur garde à vue a été levée en fin de journée. "A ce stade des investigations, aucun élément ne permet de mettre au jour la participation d'un membre du gouvernement aux repas" faisant l'objet d'une enquête, a indiqué le parquet vendredi.

Près de 1.000 clients de restaurants ouvrant illégalement ont été verbalisés à Paris depuis le 30 octobre, avait indiqué mardi le ministère de l'Intérieur.