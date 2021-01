EN DIRECT - Coronavirus : près de 4.000 morts en 24 heures aux Etats-Unis

EN DIRECT

"Hors de question de baisser la garde" face à l'épidémie de Covid-19, et notamment le variant britannique du virus, plus contagieux. Lors d'une conférence de presse jeudi, le Premier ministre Jean Castex a maintenu les restrictions sanitaires en vigueur, tout en évoquant la possibilité d'étendre le couvre-feu à 18 heures dans une dizaine de nouveaux départements. La vaccination devrait également accélérer. A l'international, les Etats-Unis ont enregistré un record de décès : près de 4.000 morts en 24 heures et le Brésil dépasse le seuil des 200.000 victimes. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Jean Castex maintient les restrictions et promet une accélération de la vaccination

Plus de 21.000 nouveaux cas en France, deux clusters du variant britannique identifiés

Les Etats-Unis enregistrent un record de décès en 24 heures.

Statu quo sur les restrictions sanitaires

Face à la menace d'un rebond épidémique, le Premier ministre Jean Castex a maintenu les restrictions en vigueur sur le territoire national. Tous les établissements et équipements actuellement fermés en raison de l'épidémie de coronavirus "le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois", a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse.

"Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent, aucun assouplissement", a-t-il ajouté, douchant ainsi les espoirs de ces secteurs qui espéraient rouvrir prochainement. Quant aux bars et restaurants, ils ne rouvriront pas avant "a minima mi-février". Un point sera fait avec les professionnels de la montagne le 20 janvier pour étudier une éventuelle réouverture des remontées mécaniques début février.

Le gouvernement envisage en revanche d'étendre le couvre-feu à 18 heures, déjà en vigueur dans 15 départements depuis samedi, dans dix nouveaux départements. Une décision sera prise vendredi. Le Premier ministre n'a pas exclu des "mesures nationales supplémentaires" si "cela s'avérerait nécessaire en fonction de l'évolution des prochains jours", en laissant planer la menace d'un 3e reconfinement. Découvrez ici ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex.

Le point sur la campagne vaccinale

Sous le feu des critiques pour des lenteurs au démarrage, le gouvernement, par la voix du ministre de la Santé Olivier Véran a précisé la stratégie française et posé les bases d'un nouveau calendrier. Déjà 45.000 personnes se sont déjà faites vacciner en France, "au cours des cinq derniers jours", explique le ministre qui estime qu'une montée en puissance permettra d'atteindre un million fin janvier.

Olivier Véran a également rappelé que la France a commandé 78 millions de doses d'ici avant l'été, pour les cinq vaccins les plus avancés. Dès le 18 janvier, la vaccination sera ouverte à tous les plus de 75 ans, avec une procédure simplifiée, un simple questionnaire. Des centres de vaccination en ville seront ouverts dans les semaines qui viennent, d'abord 100, puis 300 puis 500. Retrouvez ici toutes les annonces du gouvernement sur la vaccination.

Plus de 21.000 nouveaux cas en 24 heures

Le nombre de cas confirmés de Covid-19, selon le dernier bilan de Santé publique France publié jeudi, a été de 21.703, contre 25.379 la veille et près de 20.000 cas sept jours auparavant. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, était de 5,7% (contre 5,4% mercredi et 3,2% le jeudi précédent), selon Jean Castex.

Le nombre de patients hospitalisés s'élève à 24.488, soit 260 de moins que le total de la veille, avec 1.441 nouvelles hospitalisations en 24 heures. Le nombre de malades en réanimation, où un lit sur deux est occupé par un malade du Covid selon le Premier ministre, est de 2.573, soit 34 de moins que la veille, avec 181 nouvelles admissions en 24 heures. Avec 277 décès à l'hôpital, la maladie a désormais tué 66.841 personnes, dont 46.539 mortes à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie, précise l'agence sanitaire.

Deux clusters "à risques" du variant britannique en France

Deux "clusters à risques" du variant britannique du coronavirus, plus transmissible, ont été détectés en France, en Bretagne et en Ile-de-France, a indiqué jeudi le ministère de la Santé soulignant prendre cette "menace" très au sérieux.

Pour le foyer détecté en Île-de-France, aucun lien avec le Royaume-Uni n'a été établi, ce qui laisse supposer que le variant britannique circule déjà dans l'Hexagone. Au total, 19 cas de contamination par ce variant sont pour l'instant avérés dans toute la France, ainsi que trois autres par un variant différent initialement repéré en Afrique du Sud, a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que les frontières françaises avec le Royaume-Uni, fermées le 20 décembre, resteront fermées "jusqu'à nouvel ordre" afin d'empêcher la circulation du variant, précisant que "seules certaines catégories de personnes" pourront la franchir, à condition d'être testées avant d'entrer en France.

Nouveau record aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré jeudi un nouveau record de décès en 24 heures, atteignant quasiment la barre des 4.000 morts quotidiens, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins qui font référence

Les autorités californiennes ont déployé au moins 166 remorques frigorifiques pour servir de morgues provisoires dans les hôpitaux submergés par les décès liés au Covid-19. Avec au moins 2.500 morts du coronavirus chaque semaine, la Californie est devenue l'un des principaux foyers de la pandémie aux Etats-Unis et les morgues traditionnelles sont pleines.

Début d'année tragique au Brésil

Le Brésil a dépassé le seuil des 200.000 morts du Covid-19 et les spécialistes s'attendent au pire en ce début d'année, tandis que la gestion chaotique du gouvernement Bolsonaro est critiquée de toutes parts.

Le virus a fait 200.498 morts dans ce pays de 212 millions d'habitants, le deuxième bilan le plus lourd après les Etats-Unis. Le dernier bulletin officiel du ministère de la Santé montre d'autres données inquiétantes: un record de nouvelles contaminations (87.843) et pas moins de 1.524 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.