Covid-19 : à Lille, un centre de vaccination pour les soignants se prépare à la deuxième phase

REPORTAGE

Une promesse d'accélération qui se concrétise. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la vaccination allait être étendue aux plus de 75 ans, hors Ehpad, dès le 18 janvier. Il sera possible de recevoir les injections contre le Covid-19 dans des centres dédiés après une prise de rendez-vous. Un système déjà en vigueur dans plusieurs villes, notamment au CeVac de Lille. Ce centre de vaccination s'adresse pour l'instant aux professionnels de santé de plus de 50 ans. Europe 1 vous y emmène.

5.000 appels par jour, en moyenne

Ouvert de 9 heures à 20 heures, le centre CeVac de Lille accueille sur rendez-vous. Reynald, 51 ans, entre dans l'hôpital Calmette. A l'accueil, deux assistantes médicales s'occupent de gérer les arrivées et le téléphone qui ne cesse de sonner. On compte près de 5.000 appels par jour en moyenne.

"On va prendre votre pièce d'identité monsieur s'il vous plait, puis votre carte de sécurité sociale", demande une infirmière. Le rendez-vous est également pris pour la seconde injection, quelques semaines plus tard. "Je suis content de le faire pour montrer qu'il n'y a pas de risques", confie Reynald. "Je le fais aussi pour maman, qui a 80 ans".

Au premier étage, il y a un peu plus de monde dans les couloirs blancs et étroits. "Quand il y'aura 50 millions de Français qui vont débarquer... non mais vous voyez l'organisation !", s'agace une des personnes qui attend l'injection. "On est dans un mini-couloir, c'est inadmissible", lance-t-elle, avant d'être prise en charge par une soignante. Dans ce centre du Nord, 120 personnes peuvent être accueillies pour se faire vacciner.

Injection rapide après une consultation pré-vaccinale

Reynald prend place dans une des huit pièces où l'on procède à l'injection. Avant la piqure, un médecin sapeur-pompier lui pose les questions d'usage sur ses antécédents, une éventuelle contamination au Covid-19 ou encore s'il est actuellement malade. Une consultation pré-vaccinale expresse pour suivre les patients au mieux. "Il peut y avoir un peu de fièvre, un peu de douleur au point d'injection, comme pour beaucoup de vaccination. C'est une injection intra-musculaire qui va être faite dans l'épaule", explique le médecin.

Après l'injection, qu'il a jugé indolore et rapide, Reynald doit patienter encore un peu. "J'attends un quart d'heure pour voir si je ne fais pas d'allergie", explique-t-il. Au total, il est resté environ trente minutes au sein de la structure. De nouveaux centres de vaccination en ville tels que celui de Lille seront ouverts dans les semaines qui viennent, d'abord 100, puis 300 puis 500, a annoncé le gouvernement.