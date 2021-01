EN DIRECT - Coronavirus : dernière journée sans couvre-feu national à 18 heures

EN DIRECT

Au lendemain de la conférence de presse du gouvernement sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus, la France vit vendredi sa dernière journée sans couvre-feu national à 18 heures. L'exécutif a également présenté des mesures en faveur des écoles et des étudiants. Les aides aux entreprises sont elles renforcées, notamment le Fonds de solidarité. Par ailleurs, les voyageurs arrivant d'un pays hors de l'Union européenne devront désormais présenter un test négatif pour entrer sur le territoire. L'Organisation mondiale de la santé a de son côté estimé que le variant britannique du virus était présent dans une cinquantaine de pays, avec des recommandations annoncées vendredi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Le couvre-feu est étendu à 18h dans tout le pays à partir de samedi

Le gouvernement a présenté un protocole sanitaire renforcé dans les écoles et des mesures pour les étudiants

69.313 morts : l'épidémie se stabilise à un niveau élevé

L'OMS devrait se prononcer sur les variants dans la journée

Reconfinement au Portugal, deux millions de morts dans le monde

Dernière journée sans couvre-feu national à 18h

Comme attendu, Jean Castex a annoncé l'extension du couvre-feu à 18 heures dans l'ensemble du pays, à partir de samedi soir, et ce pour au moins 15 jours. "Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou service recevant du public seront fermés à 18 heures", a précisé le chef du gouvernement.

"Cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements qui ont mis en œuvre ce couvre-feu, la hausse des nouveaux cas y est de deux à trois fois moins élevée que dans les autres départements", a justifié le Premier ministre. "La circulation virale concerne désormais tous les territoires. Plus aucun département ne présente un taux d'incidence inférieur au taux de 50/100.000 habitants", a-t-il poursuivi.

Écoles, vaccination, aides… les annonces du gouvernement

Jean Castex a également prévenu : si la situation sanitaire venait à se dégrader, le gouvernement serait contraint de procéder à un nouveau confinement. "Je veux être clair avec tous : si nous constatons une dégradation épidémique, nous déciderons d'un nouveau confinement", a-t-il mis en garde.

Le gouvernement a annoncé un renforcement du protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, notamment dans les cantines scolaires. Les activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur vont par ailleurs être suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'exécutif a également dévoilé des mesures en faveur des étudiants, privés de cours depuis de longs mois. Les travaux dirigés (TD) vont ainsi pouvoir reprendre en demi-groupe pour les étudiants de première année à partir du 25 janvier.

La vaccination va être ouverte aux personnes présentant "une des six pathologies conduisant à un très haut risque de la forme grave de la maladie" à partir de lundi, quel que soit leur âge. "Plus de 700 centres" de vaccination seront ouverts lundi, a également annoncé le Premier ministre. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé un renforcement des mesures d'aides à destination des entreprises, que nous vous résumons par ici.

Enfin, un test négatif va désormais être exigé pour tous les voyageurs arrivant en France d'un pays hors de l'Union européenne. Ces personnes devront également "s'engager sur l'honneur à s’isoler pendant sept jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l’issue", a ajouté le Premier ministre.

69.313 morts, l'épidémie se stabilise à un niveau élevé

La France comptait jeudi soir 69.313 morts du coronavirus, soit 282 de plus que la veille. Les données hospitalières sont en légère progression, avec 25.017 patients hospitalisés à cause du coronavirus, soit 248 de plus en 24 heures. Quant aux cas graves en réanimation, on en dénombre désormais 2.726, soit 25 de plus par rapport au dernier pointage. Plus de 21.000 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures, contre près de 24.000 mercredi. Jeudi soir, Jean Castex s'est félicité d'une absence de flambée épidémique après les fêtes de fin d'année.

Variants : recommandations imminentes de l'OMS

Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est réuni jeudi, avec deux semaines d'avance, pour discuter des variants du Sars-CoV-2, beaucoup plus contagieux. Des recommandations pour l'OMS et les pays membres doivent être rendues publiques à la suite de la réunion, probablement vendredi.

Le nombre des pays et territoires où se trouve le variant initialement repéré au Royaume-Uni s'élève à 50, et il est de 20 pour le variant identifié en Afrique du Sud, selon l'OMS. Une troisième mutation détectée au Japon et originaire d'Amazonie brésilienne pourrait impacter la réponse immunitaire.

Reconfinement au Portugal, Merkel veut des restrictions renforcées

Le Portugal est soumis à partir de vendredi à un deuxième confinement "généralisé" pour freiner l'épidémie, qui a atteint de nouveaux records dans le pays. Les nouvelles restrictions sanitaires, qui resteront en vigueur pendant au moins un mois, correspondront "essentiellement" à celles qui avaient été décidées en mars et avril, a-t-il indiqué à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. La chancelière Angela Merkel a quant à elle plaidé jeudi soir pour des restrictions nettement renforcées en Allemagne, où la barre des deux millions de cas a été franchie et où est déjà imposé un confinement partiel, et demandé une réunion des autorités dès la semaine prochaine.

Près de 2 millions de morts, premier décès en Chine depuis mai

La résurgence du virus frappe aussi la Chine, qui avait largement maîtrisé l'épidémie mais a recensé jeudi son premier décès dû au Covid-19 depuis mai dernier. Par ailleurs, une équipe de scientifiques de l'OMS chargée de faire la lumière sur l'origine du coronavirus est arrivée jeudi à Wuhan, dans le centre de la Chine, où le virus a pour la première fois été signalé fin 2019. L'équipe a été placée en quarantaine sauf deux membres bloqués à Singapour pour refaire des tests Covid après avoir été testés positifs.

La pandémie a fait près de deux millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 388.159 décès, suivis par le Brésil (207.095), l'Inde (151.727), le Mexique (137.916) et le Royaume-Uni (84.767).