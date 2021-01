Inscriptions au vaccin anti-Covid : "Les données personnelles sont protégées" affirme Doctolib

INTERVIEW

"Tout se fait en deux clics, et derrière vous pouvez aller vous faire vacciner." Avec 24 heures de retard, ce vendredi matin marque l'ouverture à 8 heures des rendez-vous en ligne pour se faire vacciner contre le coronavirus. Une démarche qui se passe sur le site internet sante.fr, mais aussi sur des plateformes privées comme Keldoc, Maiia, ou encore Doctolib. Toutes personnes de plus de 75 ans ou une pathologie présentant de très hauts risques de développer des formes graves du Covid-19, peut se rendre sur l'une de ses plateformes pour prendre rendez-vous et recevoir la première injection d'un vaccin contre le coronavirus.

"Les patients sont propriétaires de leurs données"

Un système qui a suscité pas mal de réactions, puisque le gouvernement a fait appel à des sociétés privées comme Doctolib. Ce qui a déclenché chez certains des craintes par rapport à la sécurité des données personnelles des potentiels millions de Français qui vont s'en servir pour prendre un rendez-vous vaccinal. Mais pour Stanislas Niox-Chateau, PDG de Doctolib, il n'y a aucune crainte à avoir. Invité d'Europe 1, il affirme "que les patients sont propriétaires de leurs données. Ils en font ce qu'ils souhaitent."

"Ces données seront utilisées exclusivement pour la prise de rendez-vous et elles sont protégées avec le plus haut niveau de sécurité, comme c'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs années sur Doctolib", abonde-t-il. Stanislas Niox-Chateau avance même que ce système est "la meilleure solution pour rendre accessible la prise de rendez-vous et ne pas garder de fichier des personnes vaccinées". "On n'a pas accès à ces données."

Un système simple

Par ailleurs, le PDG de la plateforme estime que la facilité de la prise de rendez-vous va permettre à la France d'être probablement "l'un des pays en Europe les plus efficaces" en la matière. Sur santé.fr, Doctolib, Keldoc ou encore Maiia, les Français "trouveront les centres de vaccination les plus proches de chez eux, entre 5 et 7 dans chaque départements". Ne reste plus qu'à choisir le centre qui convient, inscrire quelques informations comme le nom, le prénom, la date de naissance ou encore le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous. Et Stanislas Niox-Chateau de rappeler que l'on prend bien les deux rendez-vous d'un coup, puisque le vaccin nécessite deux injections.

"Bien sûr, il faut que vous soyez éligible à la vaccination", rappelle tout de mêmle PDG. "Donc ne prenez pas de rendez-vous si vous n'avez pas plus de 75 ans ou si sans ordonnance de votre médecin", prévient-il. Car mentir sur Doctolib ne permettra pas de se faire vacciner. "Ils ne seront pas vaccinés, ce sera juste une perte de temps pour eux et pour les centres de vaccination." Le campagne grand public démarre officiellement lundi.