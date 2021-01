INFORMATION EUROPE 1 - Covid-19 : seuls 10% des résidents en Ehpad ont été vaccinés

INFO EUROPE 1

La campagne de vaccination contre le coronavirus vient de connaître une accélération spectaculaire : plus de 71.000 piqûres pour la seule journée de jeudi. A ce rythme, le million de personnes ayant reçu une première dose sera dépassé avant la fin du mois. Mais qui sont les 318.216 personnes qui ont déjà été vaccinées en France ? Selon les chiffres obtenus par Europe 1, seuls 10% des résidents d'Ehpad sont pour l'instant concernés.

Des soignants, pompiers ou aides à domiciles majoritairement vaccinés

Sur 318.216 personnes vaccinées, 74.242 sont en effet des résidents d’Ehpad - soit à peine plus de 10% des 700.000 personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite. Les 243.974 autres personnes vaccinées sont des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, mais aussi les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités.

Le gouvernement promet toutefois que la campagne de vaccination va accélérer dans les Ehpad, dès lundi prochain.

En visite dans un centre de vaccination vendredi matin, le ministre de la Santé a par ailleurs assuré qu'il y avait déjà 833 centres actuellement ouverts dans tout le pays. Le ministre a également fixé de nouveaux objectifs : les stocks de actuels permettront selon lui de vacciner 2,4 millions de Français jusqu'à la fin février. Ce chiffre pourrait même atteindre 4 millions si le vaccin AstraZeneca est validé par l'Agence européenne du médicament, et ensuite par les autorités françaises, selon la même source.