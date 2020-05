EN DIRECT - Coronavirus : suivez l’évolution de la situation samedi 23 mai

EN DIRECT

Le reflux épidémique se confirme en France. Les hospitalisations et les réanimations poursuivent leur baisse, selon le dernier bilan des autorités, même si les chiffres de la mortalité quotidienne n’ont pas été fournis vendredi soir. Jeudi soir, la Direction générale de la santé avait fait état d’un total de 28.215 morts.

Sur la scène politique, la décision du gouvernement de fixer le second tour des municipales au 28 juin ne fait pas l’unanimité. Dans le monde, la pandémie a fait plus de 335.000 morts, avec une situation particulièrement inquiétante en Amérique du Sud, au Brésil notamment. Suivez en direct l’évolution de la situation.

Les informations à retenir : Les réanimations et les hospitalisations poursuivent leur baisse, mais les autorités n’ont pas fourni de chiffres de la mortalité quotidienne

La tenue du second tour des municipales le 28 juin divise la classe politique

L’Amérique du Sud est un "nouvel épicentre" de la pandémie, qui a fait plus de 335.000 morts dans le monde

Les réanimations et les hospitalisations toujours en baisse

La Direction générale de la Santé n'a pas fourni de bilan de la mortalité quotidienne ce vendredi, qui s’établissait jeudi à 28.215 morts au total. Santé Publique France a indiqué de son côté qu'on dénombrait 74 morts de plus à l'hôpital, mais les chiffres concernant les Ehpad étaient indisponibles, et il faudra attendre lundi 25 mai pour obtenir une actualisation précise. Cette décision de ne pas communiquer de nouveau bilan fait suite à de nombreux bugs ces derniers jours, la mortalité quotidienne en établissements médico-sociaux étant parfois même revue à la baisse.

Néanmoins, il est possible d'observer des signes de reflux épidémique dans les données communiquées vendredi soir. Les réanimations et les hospitalisations poursuivent en effet leur baisse. Dans le détail, 1.701 personnes sont toujours hospitalisées en réanimation, soit 44 cas graves en moins.

Le second tour des municipales divise la classe politique

La tenue du second tour des municipales, fixée au 28 juin prochain par le gouvernement, ne fait pas l’unanimité dans la classe politique. Louis Aliot, député RN et candidat à la mairie de Perpignan, s’y est montré favorable, vendredi soir sur Europe 1. "Je ne vois pas ce qu’on risquerait le 28 juin dans des bureaux de vote, à passer 20 minutes à voter, plutôt que passer une heure dans des files d’attente dans des supermarchés ou même sur les plages", a-t-il assuré.

Jean-Pierre Blazy, maire PS de Gonesse, en région parisienne, a au contraire "regretté" cette décision sur notre antenne. "C'est acté, et je le regrette parce qu'on ne privilégie pas la lutte contre le risque épidémique" , a-t-il déploré. "Nos concitoyens n'ont pas à l'esprit comme priorité les élections", insiste-t-il. "On risque une abstention toute aussi importante que le 15 mars, et peut-être même plus importante".

Les lieux de culte vont pouvoir rouvrir dès ce samedi en France

Le président Donald Trump a appelé les gouverneurs des Etats américains à autoriser la réouverture des lieux de culte "immédiatement", et menacé de le faire lui-même si ceux-ci ne s'y pliaient pas. Les cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre en France dès ce samedi selon des modalités fixées par un décret publié au journal officiel et immédiatement entré en vigueur. Désinfection des mains et masque obligatoire, filtrage à l'entrée sont notamment prévus.

L’Amérique du Sud, "nouvel épicentre" de la pandémie

Si l’Europe se déconfine progressivement et que l’épidémie semble être sous contrôle aux États-Unis, la propagation du virus suscite de vives inquiétudes en Amérique du Sud. Selon l’OMS, le continent est un "nouvel épicentre", avec une situation particulièrement inquiétante au Brésil. Le pays compte près de 330.000 cas et 19.000 morts pour 210 millions d'habitants, selon l'OMS, ce qui le place au deuxième rang mondial pour le nombre de cas, derrière les États-Unis.

Dans le monde, le coronavirus a fait plus de 335.000 morts, selon un bilan établi par l’AFP. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 95.490 décès pour 1.590.225 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 36.393 morts, l'Italie (32.616), l'Espagne (28.628) et la France (28.289).

Le foot allemand (re)joue ce week-end

Pour conclure sur une note plus joyeuse, il y aura du foot à la télévision ce week-end. La Bundesliga, le championnat allemand, va continuer de se jouer, une semaine après une reprise très médiatique. Vendredi soir, le Hertha Berlin a triomphé dans le derby de la capitale, face à l’Union, sur le score sans appel de 4 à 0.

Mais l’attraction de la journée ne sera pas sur les pelouses. Le club de Mönchengladbach, troisième à six points du leader, le Bayern Munich, va jouer devant des supporters… fantômes. Son match contre le Bayer Leverkusen, samedi, se disputera en effet dans son stade devant 13.000 effigies de fans en cartons. Les supporters ont payé 19 euros pour avoir droit à cette image grandeur nature, en carton. De quoi avoir, un peu, l’impression de jouer devant du public.