EN DIRECT - Coronavirus : plus de 425.000 morts dans le monde

EN DIRECT

Les contours de la nouvelle phase du déconfinement, comme ceux de l'été des Français, se précisent jour après jour, avant une allocution d'Emmanuel Macron attendue dimanche soir à 20 heures. Une grande partie des frontières extérieures de la France vont rouvrir dès lundi, alors que la situation épidémique liée au coronavirus continue de s'améliorer, avec une nouvelle baisse du nombre de patients hospitalisés en réanimation. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Macron doit s'exprimer dimanche à 20 heures face aux Français

Une partie des frontières françaises rouvrent lundi

Des pédiatres appellent à remettre tous les enfants à l'école

Le reflux de l'épidémie se poursuit, 29.374 morts en France

Plus de 425.000 morts dans le monde et un rebond en Chine

Déconfinement : que va dire Macron ?

Sa parole est extrêmement attendue, alors que la France s'enfonce dans la crise économique : que va dire Emmanuel Macron lors de son allocution, dimanche soir, à 20 heures ? Le chef de l'État a réuni vendredi matin le Conseil scientifique, puis un Conseil de défense pour faire le point sur la crise sanitaire. Des mesures d'assouplissement du déconfinement pourraient être annoncées avant cela, selon des sources gouvernementales.

La réouverture des frontières se précise

La France rouvrira progressivement ses frontières extérieures Schengen à partir du 1er juillet, ont annoncé vendredi soir les ministres Jean-Yves Le Drian et Christophe Castaner. "Cette ouverture s’effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers, et conformément aux modalités qui auront été arrêtées au niveau européen d’ici là", précisent-ils dans un communiqué conjoint.

Dans deux jours, les Français pourront également circuler librement entre les pays de l'espace Schengen. Jusqu'à présent, seuls les travailleurs frontaliers ou quelques exceptions de ce type avaient le droit, par exemple, de venir en France. Il sera donc plus simple pour nos voisins européens de venir en France, ce qui pourrait être une manne supplémentaire pour le tourisme. Les personnes en provenance de pays de l'espace européen (Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican) pourront donc entrer sur le territoire français sans restrictions à l'exception de l'Espagne et du Royaume-Uni qui appliquent eux-aussi des restrictions.

Un test obligatoire avant de se rendre en Outre-mer cet été

Tandis que la France s'apprête à faire un pas de plus vers un retour à la vie normale, le ministère des Outre-mer a annoncé qu'un test de détection du Covid-19 sera obligatoire en juillet et en août avant toute arrivée dans ces territoires. Mais il n'y aura plus de périodes de "quatorzaines" ou de "septaines" imposées à l'arrivée. Cette évolution du protocole sanitaire pour accéder aux territoires ultramarins a été décidée lors du Conseil de défense et de sécurité nationale de jeudi, "au vu de l'évolution favorable de l'épidémie de Covid-19 en outre-mer", précise le ministère dans un communiqué.

L'appel de pédiatres pour le retour de tous les enfants à l'école

"Tous les enfants doivent retourner dès aujourd'hui à l'école", jugent vendredi les associations de pédiatres, qui demandent un allègement des mesures sanitaires "coercitives" imposées dans les établissements scolaires contre le coronavirus. "Au moment où le protocole sanitaire peut et doit être allégé et simplifié, l'ensemble des sociétés de pédiatrie renouvelle plus que jamais sa demande de réouverture complète et sans délai des écoles et de toutes les collectivités dont nos enfants vont grandement bénéficier", plaident ces associations dans un communiqué.

Hausse des contaminations dans le Grand Est : les précisions de la DGS

C'est un nuage dans le ciel épidémique français, plus dégagé en ce moment : dans la région Grand Est, les chiffres des contaminations au coronavirus repartent à la hausse depuis une semaine, et en particulier à l'est, en Lorraine, dans les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, autour de Nancy. Des territoires où une dizaine de clusters ont aussi été identifiés. Mais faut-il s'en inquiéter ? On vous explique tout ici.

Dans la soirée, la Direction générale de la santé a apporté des précisions sur la situation particulière dans ces deux départements : "Ce pic a fait l’objet d’investigations de la part des équipes de terrain afin d’identifier tout risque de reprise épidémique. Il s’explique par la détection de clusters, en cours de gestion, et sans risque d’échappement communautaire à l’heure actuelle", explique la DGS dans son communiqué quotidien.

"Des campagnes de dépistages initiées par l’Agence régionale de Santé sont également à l’origine de ce cette évolution. Cette situation reflète donc une circulation virale réelle mais contrôlée, dans l’une des régions les plus touchées par l’épidémie", tempère-t-elle. "La situation départementale fait évidemment l’objet d’une attention particulière afin d’anticiper toute évolution défavorable et de mettre en place les mesures appropriées." Les autorités indiquent qu'il y a 218 actuellement cas de clusters depuis le 9 mai, dont 8 nouveaux et 92 qui ne sont plus actifs.

29.374 morts en France, le reflux se confirme jour après jour

Le nombre total de décès du coronavirus s'élève désormais à 29.374 en France depuis le début de l'épidémie, dont 18.990 à l'hôpital. Vendredi soir, 978 personnes étaient toujours en réanimation, soit 25 de moins dans les dernières 24 heures. À l'heure actuelle, 11.124 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus.

Les données concernant les Ehpad et autres établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) ont été actualisées mardi pour la première fois depuis le 2 juin : selon le dernier bilan, la France recense 10.384 décès de résidents en ESMS (contre 10.350 mardi dernier).

Rebond du coronavirus: plusieurs quartiers de Pékin confinés

En Chine en revanche de nouveaux foyers de la maladie sont apparus : onze quartiers résidentiels du sud de Pékin sont soumis au confinement en raison de l'apparition d'un nouveau foyer de coronavirus dans un marché du voisinage, ont annoncé samedi les autorités.

Sept cas de contamination au Covid-19 ont été recensés dans les environs du marché Xinfadi, dont six samedi, selon les autorités sanitaires. Neuf écoles et jardins d'enfants des environs ont été fermés.

Plus de 425.000 morts dans le monde

L'épidémie de coronavirus a fait plus de 425.000 morts dans le monde depuis que la Chine a fait état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 01H30 GMT. Près de 7,38 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 112.924 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 41.128 morts, le Brésil (39.680), l'Italie (34.114) et la France (29.374).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.064 cas (sept nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès et 78.365 guérisons. Au total, 425.282 décès (pour 7.632.517 cas déclarés), ont été recensés dans le monde. L'Europe est la région ayant enregistré le plus de morts (186.843 pour 2.363.538 cas), mais c'est désormais en Amérique latine que l'épidémie progresse le plus rapidement, avec un total de 76.343 morts pour 1.569.938 cas.

Le Brésil est d'ailleurs devenu le deuxième pays le plus endeuillé du monde. Avec 41.828 décès recensés depuis le début de l'épidémie, le Brésil a dépassé le Royaume-Uni en nombre de morts du coronavirus. Le plus grand pays d'Amérique latine, géant de 212 millions d'habitants, est aussi le 2e pour le nombre de contaminations enregistrées derrière les Etats-Unis, avec 828.810 cas.