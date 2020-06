Coronavirus : 29.398 morts en France, dont 24 dans les hôpitaux en 24 heures

La France a enregistré 24 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux, portant à 29.398 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, selon un bilan mis en ligne samedi par Santé Publique France.

871 cas graves en réanimation

Le nombre de cas graves du Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation continue de baisser, avec 871 malades, soit 8 de moins que la veille. Ces données confirment la courbe descendante pour les cas les plus sévères depuis le pic atteint début avril (avec plus de 7.000 malades alors en réanimation en raison du coronavirus). Le président Emmanuel Macron doit s'exprimer dimanche sur la troisième étape du déconfinement prévue le 22 juin et ses principaux enjeux : la réouverture des restaurants en Ile-de-France, l'assouplissement des règles dans les écoles et la levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.

Guyane et Mayotte toujours en situation "de vulnérabilité élevée"

Au total, 10.909 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19, soit 215 personnes de moins que la veille. Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux (10.384 à ce jour) seront actualisées mardi par Santé publique France. Deux départements (la Guyane et Mayotte) sont toujours en situation "de vulnérabilité élevée".