Coronavirus : ce que l'on sait du nouveau foyer de contamination en Chine

Après deux mois sans nouveau cas de Covid-19, Pékin est à nouveau en état d’alerte. La capitale chinoise s’inquiète d’un retour du virus alors qu’un nouveau foyer de contamination a été découvert au sud de la ville dans les environs d'un marché. Pas question pour les autorités de prendre le moindre risque : des milliers de tests sont en train d'être effectués car le marché Xinfadi, considéré comme le nouveau foyer, accueille chaque jour des dizaines de milliers de clients.

Des dizaines de milliers des clients

Depuis la nuit de vendredi à samedi, ce marché de gros a été fermé et la police en bloque actuellement les accès. Une dizaine de quartiers alentours a également été placée à l'isolement. Les médecins effectuent des tests sur plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont pu le fréquenter ces derniers jours. Sept cas de contamination ont été recensés dans les environs de ce marché de viande, de poisson et de légumes, dont six samedi, selon les autorités sanitaires. Mais 45 autres cas, asymptomatiques, ont déjà été détectés après des tests pratiqués vendredi sur près de 2.000 employés du marché, a indiqué un responsable de la santé de Pékin, Pang Xinghuo.

L'un des clients s'est rendu dans plusieurs marchés

Le virus a été détecté sur un étal de vente de saumon frais : on le retrouve sur plusieurs pièces de poisson, mais aussi, plus inquiétant, sur des couteaux et ustensiles qui ont servi à découper le saumon. Les autorités sanitaires tentent de remonter les différents trajets effectués par l'un des clients malades, qui n'avait apparemment pas quitté Pékin, mais se serait déplacé sur plusieurs marchés, notamment au nord de la ville.

De quoi créer la panique : le district de Fengtai, qui regroupe deux millions de personnes au sud de Pékin, a été placé sous très haute surveillance, et la rentrée des classes de primaire qui devait avoir lieu lundi prochain a été reportée.

La majorité des cas de coronavirus enregistrés ces derniers mois étaient des habitants vivant à l'étranger et testés positif à leur retour en Chine. La Chine a officiellement dénombré 4.634 décès provoqués par la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 422.000 morts dans le monde.