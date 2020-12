EN DIRECT - Coronavirus : record de cas au Etats-Unis, le monde se prépare à vacciner

EN DIRECT

Alors qu'en France le reflux de l'épidémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 65 millions de personnes et en a tué plus de 1,5 million, se poursuit pour le moment, certaines zones du monde connaissent une accélération importante de la circulation du virus. Un record de contaminations a été enregistré au Mexique, et 225.000 cas aux USA en 24 heures. Le monde se prépare au vaccin. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : 54.767 morts en France, le reflux à l'hôpital se poursuit

En France, la vaccination sera gratuite et débutera en janvier, mais la méfiance règne

Plus d'1,5 millions de morts et 65 millions de cas dans le monde

Reflux en France

Le reflux de la deuxième vague se poursuit en France avec 392 hospitalisations et 132 réanimations de moins depuis le dernier pointage. On dénombre donc désormais 26.311 patients hospitalisés pour Covid-19 et 3.293 cas graves en réanimation. Le bilan du coronavirus en France publié vendredi fait état de 54.767 morts en France, soit 627 de plus sur les dernières 24 heures. Quelque 11.221 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés depuis le dernier pointage (9.002 via PCR et 2.219 via tests antigéniques).

"Les vaccins ne signifient pas zéro Covid"

L'arrivée de plusieurs vaccins efficaces et l'optimisme qui l'accompagne ne doivent pas faire baisser la garde, parce qu'ils n'élimineront pas le virus, a mis vendredi en garde l'Organisation mondiale de la santé. "Les vaccins ne signifient pas zéro Covid", a souligné Mike Ryan, chargé des situations d'urgence à l'agence onusienne. "Les progrès réalisés dans le domaine des vaccins nous remontent à tous le moral et nous pouvons maintenant commencer à voir la lumière au bout du tunnel", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais il a mis en garde contre le "sentiment croissant que la pandémie est terminée".

En France, plus la vaccination approche - elle devrait débuter en janvier -, moins les Français semblent vouloir se faire vacciner : seule la moitié des personnes interrogées en novembre a l'intention de le faire, contre deux tiers en juillet, selon des chiffres dévoilés par Santé publique France. Selon Brigitte Autran, professeure émérite d’immunologie à la Sorbonne Université, on a pourtant "une visibilité à court terme, de 3 à 6 mois de recul", dit-elle sur Europe 1. Un temps selon elle suffisant pour se rendre compte des potentiels effets secondaires du vaccin. En effet, habituellement, pour les autres maladies, "l'essentiel des effets secondaires surviennent dans les 15 jours après l'administration".

En Europe, le Royaume-Uni est devenu cette semaine le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le Covid-19 en donnant son feu vert à celui de Pfizer et BioNTech. Les autorités sanitaires du pays ont jugé "probable" une régression importante de la pandémie "d'ici au printemps" grâce à la vaccination, tout en appelant à se préparer à une recrudescence après Noël. Les premières doses doivent être injectées la semaine prochaine. Il a été rejoint vendredi par Bahreïn, deuxième pays dans le monde à accorder une telle autorisation.

Le gouvernement espagnol a lui annoncé qu'il espérait vacciner 15 à 20 millions de ses concitoyens, sur une population de 47 millions, d'ici mai ou juin prochain, dont 2,5 millions d'ici fin février.

Le Kazakhstan commencera à produire le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 le 22 décembre, ont annoncé les autorités du pays, qui développe également son propre vaccin.

L'arrivée imminente des vaccins nécessitant un stockage à températures glaciales amène les entreprises américaines à se préparer : Ford a ainsi commandé ses propres congélateurs alors que Smithfield est prêt à mettre à disposition les chambres froides de ses abattoirs.

Plus de 65 millions de cas dans le monde, record au Mexique et aux USA

La pandémie a fait plus de 1,5 million de morts dans le monde depuis fin décembre, pour plus de 65,2 millions de cas, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités, vendredi en milieu de journée.

Premier pays touché, les Etats-Unis ont enregistré un record absolu de contaminations en 24 heures avec 225.201 cas, ce qui porte au total à 14,3 millions le nombre de cas depuis le début de la pandémie.

Les Etats-Unis sont également le pays qui recense le plus de morts (278.605), suivis par le Brésil (175.964), l'Inde (139.188), le Mexique (108.173) et le Royaume-Uni (60.113). Le Mexique a de son côté enregistré vendredi un nouveau record de contaminations en 24 heures avec 12.127 personnes infectées.