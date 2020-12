Crise du tourisme : "On est passé des ventes de voyages à gérer des annulations"

TÉMOIGNAGE

C'est l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique : le secteur du tourisme a plongé de manière inédite depuis le début de l'épidémie. Europe 1 vous dévoile le témoignage d'Ana Domenech, directrice de la branche France du site de réservations de séjours Lastminute.com, ce samedi matin, pour prendre la mesure de cette récession du côté des agences de voyages.

-98% de ventes en avril

"On a un peu changé de métier : on est passé des ventes de voyages à gérer des annulations", témoigne Ana Domenech. "On en est arrivé à faire jusqu'à moins 98% en avril par rapport à l'année dernière ! Donc on était presque fermés".

Reprise timide

La directrice de Lastminute en France remarque quand même "une légère reprise pour les réservations de Noël", mais c'est encore "timide" dit-elle. "Les gens attendent vraiment d'être certains qu'ils vont pouvoir partir. La tendance visible, c'est que les gens cherchent plutôt le soleil. Les réservations sont plutôt vers la République dominicaine, les Canaries, Dubaï, la Tunisie....Des séjours balnéaires".