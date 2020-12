Covid-19 : comment va se passer la campagne de vaccination du gouvernement ?

La stratégie vaccinale du gouvernement se déroulera en trois phases. C'est ce qu'à a indiqué jeudi Jean Castex lors de sa conférence de presse dédiée à l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus. La campagne de vaccination aura lieu début janvier, puis de février jusqu'au printemps et enfin à partir du printemps dans un troisième temps. À chaque étape, un élargissement progressif du public concerné sera appliqué.

Ouverture à toute la population au cours du printemps

En janvier, la vaccination concernera en priorité un million de personnes. Les personnes en Ehpad seront les premiers concernés. Leurs soignants, s'ils présentent des risques, bénéficieront également du vaccin proposé lors de la première phase. Une phase deux aura lieu de février jusqu'au printemps pour environ 14 millions de personnes à risque : les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans ainsi que les soignants de plus de 50 ans ou vulnérables, notamment atteints de comorbidités.

Dans un troisième et dernier temps, le gouvernement organisera une ouverture progressive au reste de la population et ce, à partir du printemps. Elle débutera par les personnes de 50 à 64 ans, puis les professionnels des secteurs dits "essentiels" (secteur de l'éducation, de l'alimentation), les personnes vulnérables et précaires, les personnes confinées et lieux clos et enfin le reste de la population majeure.