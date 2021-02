EN DIRECT - Coronavirus : l'équipe de l'OMS visite l'Institut de virologie de Wuhan

EN DIRECT

La Haute autorité de santé a décidé de ne pas recommander le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans en France, mais selon Emmanuel Macron tous les Français qui le souhaitaient pourront être vaccinés "d'ici à la fin de l'été". A Wuhan, l'OMS visite l'institut de virologie à Wuhan mercredi, institut comportant plusieurs laboratoires haute sécurité et qui cristallise les méfiances. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : L'OMS visite l'institut de virologie de Wuhan

Les indicateurs hospitaliers se dégradent

Le vaccin AstraZeneca n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans par la HAS

Le vaccin russe Spoutnik V obtient d'excellents résultats, selon une étude dans The Lancet

Visite de l'OMS à l'institut de virologie de Wuhan

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont arrivés mercredi à l'Institut de virologie de Wuhan, dans le cadre d'une enquête sur l'origine du coronavirus dans cette ville du centre de la Chine, a constaté une équipe de l'AFP.

L'institut comporte plusieurs laboratoires à haute sécurité où des chercheurs travaillent sur des coronavirus. La visite de l'OMS est ultra-sensible pour le pouvoir chinois, qui cherche à évacuer toute responsabilité dans le déclenchement de l'épidémie en 2019. L'ancien président américain Donald Trump a accusé l'institut d'avoir laissé fuiter le virus à l'origine du Covid-19, provoquant une pandémie mondiale. L'accusation a été fermement démentie par Pékin.

Macron promet un vaccin "pour tous les Français qui le souhaitent d'ici la fin de l'été"

"D'ici la fin de l'été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français qui le souhaitent", a annoncé Emmanuel Macron, mardi sur TF1. Il a aussi estimé que, "début mars", auront été vaccinés les 80% des pensionnaires des Ehpad qui le souhaitent, soit 500.000 personnes.

Le président de la République a aussi annoncé que dès fin février-début mars, quatre sites pharmaceutiques en France vont commencer à produire des vaccins anti-Covid. Il a précisé que l'Europe avait "sécurisé" la fourniture d'une total de "2,3 milliards" de doses, "et nous espérons faire encore plus", a-t-il ajouté.

Les indicateurs hospitaliers se dégradent

404 malades du Covid-19 sont morts à l'hôpital dans les dernières 24 heures, selon les données mardi soir de Santé publique France. Mardi, 28.029 malades du Covid-19 étaient hospitalisés (+155 par rapport à la veille), dont 2.189 nouvelles admissions en 24 heures (contre 1.750 lundi), selon la base de données de Santé publique France. Et 3.270 malades du Covid-19, parmi les cas les plus graves, étaient en réanimation ou soins intensifs, un chiffre également en hausse (+52), avec 369 nouvelles admissions en 24 heures (contre 318). 23.337 nouveaux cas ont été comptabilisés en 24 heures.

La précarité explose, la fin de la trêve hivernale repoussée

La trêve hivernale des expulsions locatives, qui aurait dû s'achever le 31 mars, sera prolongée jusqu'"au 1er juin" en raison de la crise sanitaire, a annoncé lundi Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement. "Je peux vous annoncer que la fin de la trêve est repoussée de deux mois et prendra fin le 1er juin au lieu du 1er avril", a-t-elle annoncé dans une interview au Parisien.

De fait, la crise a aggravé le mal-logement : quelque 14% des Français ont rencontré des difficultés à payer leur loyer en 2020, selon un rapport de la Fondation Abbé-Pierre publié mardi. Et avec le mal-logement, qui en est un symptôme, c'est la précarité en général qui a explosé en 2020, selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Damien Depoutot, un entrepreneur de 51 ans, en a témoigné mardi sur Europe 1.

15 milliards pour Pfizer

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer estime que les ventes du vaccin anti-Covid, développé en partenariat avec la société allemande BioNTech, atteindront environ 15 milliards de dollars en 2021, somme qui pourrait augmenter si le laboratoire signe des contrats supplémentaires.

La Commission européenne a dans le même temps indiqué lundi prendre ses distances avec le laboratoire AstraZeneca dans le cadre de sa stratégie vaccinale au premier trimestre, après les importants retards de livraison de l'entreprise anglo-suédoise.

AstraZeneca non recommandé aux plus de 65 ans

En France, la HAS a tranché mardi : finalement, ce vaccin n'est pas recommandé aux plus de 65 ans. Comme en Suède les autorités sanitaires ont indiqué qu'elles ne recommandaient pas le vaccin du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca aux personnes de plus de 65 ans, faute de données actuellement disponibles sur son efficacité dans cette classe d'âge. En France ce vaccin pourra être injecté par les pharmaciens.

Le vaccin russe convoité et efficace à 91% selon une étude

Enfin, pour pallier les doses non reçues d'AstraZeneca en Europe, l'Allemagne s'intéresse de près à Spoutnik V, le vaccin russe, et l'aide administrativement à obtenir une homologation de l'UE. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est montrée ouverte mardi à un accès des vaccins chinois et russe au marché européen à condition qu'ils se soumettent à l'évaluation du régulateur européen, selon des sources parlementaires.

Le Mexique a autorisé mardi l'utilisation en urgence du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, ont annoncé les autorités sanitaires. Une fois le feu vert donné, les Russes se sont "engagés" à envoyer au Mexique "en quelques jours" 400.000 doses, qui seront injectées à 200.000 personnes car il s'agit d'une formule à deux applications.

Une étude publiée mardi dans la revue The Lancet conclut que Spoutnik V réduit de 91,6% le risque de contracter une forme symptomatique du Covid-19. Validés par des experts indépendants, ces résultats placent le vaccin russe, qui n'utilise pas la technique de l'ARN messager mais celle de l'adénovirus, parmi les plus prometteurs. Alors que l'annonce de ce vaccin par Moscou avait été accueillie avec méfiance à l'automne dernier, il s'agit désormais d'un succès autant scientifique que politique pour la Russie.

Tourisme suspendu en Polynésie française

Les voyages touristiques à destination de la Polynésie française, dont c'est le premier secteur d'activité, sont suspendus à partir de mercredi en raison de la pandémie.

L'Amérique latine dépasse les 600.000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.237.990 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 443.365 décès, suivis par le Brésil (225.099), le Mexique (159.100), l'Inde (154.486) et le Royaume-Uni (106.564). L'Europe au sens large reste la zone la plus touchée en termes de décès avec 747.887 morts. L'Amérique latine vient de dépasser les 600.000 morts, un mois après l'Europe, selon un comptage réalisé par l'AFP mardi à 22H00 GMT à partir de bilans fournis par les autorités de santé.