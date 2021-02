Quelles sont les précautions à prendre avant une "cure" de vitamine D ?

Derrière l'engouement, il y a un raccourci. Selon plusieurs études, les personnes présentant des formes graves du Covid-19 sont fréquemment carencées en vitamine D. Une donnée qui ne signifie pas que cette vitamine protège des formes sévères de la maladie… Pourtant, ces dernières semaines, un "boom" de la consommation de cette hormone a été constatée, sous forme d'ampoules prescrites par un médecin, de gouttes ou de compléments alimentaires. Le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, alerte mercredi sur les risques d'une telle cure si elle n'est pas faite avec précaution.

Des erreurs de posologie chez les enfants

Comme toute substance ou médicament, l'excès de vitamine D peut être dangereux et des accidents toujours plus nombreux sont rapportés par les centres antipoison, avec notamment des erreurs de posologie chez les enfants. Lorsqu'on en prend trop, la vitamine D peut en effet entraîner une augmentation du calcium dans le sang et dans les urines, des nausées, des vomissements et même une insuffisance rénale.

Face à ces risques, le meilleur conseil reste de demander à un médecin ou à un pharmacien de vous aiguiller. Car sur le fond, l'idée n'est pas mauvaise : nous sommes tous quasiment carencés en vitamine D, que notre corps crée grâce à la lumière - 15 à 20 minutes de soleil sont nécessaires tous les jours pour avoir un stock suffisant. Sauf qu'avec le confinement et le masque qui couvre une partie de notre visage, les carences sont fréquentes. Et on sait que certaines catégories de personnes - comme les enfants, les personnes âgées, celles qui ont la peau noire ou celles qui souffrent d'obésité - en ont besoin plus que les autres.

Une vitamine que l'on peut retrouver dans l'assiette

Alors, comment y pallier en toute sécurité ? Chez les enfants, il est recommandé d'éviter les compléments alimentaires qui existent sous forme de gommes ou de pastilles à mâcher et qui vont contenir une très grande quantité de vitamine D, d'où le risque de surdosage, particulièrement pour les moins de deux ans. On peut continuer à leur donner de la vitamine D sous forme de gouttes, comme depuis leur naissance, à raison de quatre gouttes par jour. Pour les plus grands, à partir de deux ans et jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est une ampoule de 100.000 unités en début et en fin d'hiver, pas plus.

Deux derniers conseils : n'oubliez pas que la vitamine D peut aussi se trouver dans votre assiette, dans les poissons gras comme le saumon, le thon, mais aussi les œufs, le beurre ou les produits laitiers ! Et quelle que soit la manière dont vous organisez votre "cure", ne vous pensez pas dispensé du port du masque et des gestes barrières face à l'épidémie de Covid-19.