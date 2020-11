EN DIRECT - Coronavirus : l'Europe franchit la barre des 15 millions de cas recensés

EN DIRECT

Alors que la France a dépassé la barre des 2 millions de cas positifs depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a indiqué mardi "une tendance positive". Le président de la République Emmanuel Macron devrait s'exprimer la semaine prochaine, quelques jours avant l'échéance du 1er décembre, pour annoncer les étapes d'un déconfinement "progressif". "Des dispositions de freinage", c'est-à-dire des mesures de restriction, "perdureront" après le confinement, a déjà déclaré Jean Castex à l'Assemblé nationale. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe depuis l'arrivée du virus sur le continent début 2020, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, mardi à 18H15 GMT. La propagation du virus semble toutefois marquer le pas dans la plupart des pays européens: environ 265.000 nouveaux cas quotidiens en moyenne y ont été enregistrés ces sept derniers jours, soit une baisse de 9% par rapport à la semaine précédente.

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 1.328.048 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT. Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 248.429 décès pour 11.206.054 cas recensés, suivi par le Brésil (166.699 morts), l'Inde (130.519), le Mexique (98.861) et le Royaume-Uni (52.147).

Plus de deux millions de cas en France depuis le début de l'épidémie

Les "efforts collectifs" commencent à porter leur fruit selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon qui s'exprimait mardi lors d'une conférence de presse, pour présenter un nouveau bilan. Le bilan s'élève désormais à 46.273 décès, mais le directeur général de la Santé a souligné une "tendance positive". La France dépasse par ailleurs la barre des 2 millions de cas positif depuis le début de l'épidémie (2.036.755).

En 24 heures, 1.219 patients atteints par le coronavirus sont morts, dont 437 à l'hôpital et 782 dans les Ephad et établissements médico-sociaux. Concernant les hospitalisations, elles s'établissent désormais à 33.500 patients, un "nombre inégalé". 4.854 patients occupent actuellement des lits en réanimation. La deuxième vague est "massive, meurtrière et met à rude épreuve les soignants et notre système de santé tout entier", a indiqué le directeur général de la Santé.

Emmanuel Macron s'exprime la semaine prochaine

Il avait donné rendez-vous aux Français le 1er décembre, mais s'exprimera finalement plus tôt. Le président de la République Emmanuel Macron devrait prendre la parole la semaine du 23 novembre dans une nouvelle allocution présidentielle pour présenter les étapes du déconfinement "progressif" et faire un point sur la situation sanitaire, selon les informations du Figaro. L'exécutif doit trancher sur l'ouverture des commerces non-essentiels, le retour des cérémonies religieuses ou encore les modalités de déplacement pour les fêtes de fin d'année.

Auditionné par l'Assemblée nationale mardi, le Premier ministre Jean Castex a déjà indiqué que des mesures restrictives perdureraient après le 1er décembre. "Il y aura des dispositions de freinage qui perdureront", par exemple dans certains ERP (établissement recevant du public) parce que la situation se sera améliorée mais pas suffisamment", a-t-il poursuivi. "L'idée est que nous gérions plus dans la durée", a-t-il ajouté, plaidant pour "éviter le stop and go", c'est-à-dire l'alternance de périodes de confinement et de déconfinement.

Par ailleurs Emmanuel Macron a déjà esquissé les lignes du futur du secteur du sport, amateur comme professionnel, à la suite d'une réunion avec les différents acteurs du monde sportif. Plus de 400 millions d'euros vont être portés au soutien de l'économie du sport. Par ailleurs, le président de la République a annoncé que le retour des supporters dans les stades ne se fera pas avant 2021. Découvrez l'ensemble des annonces ici.

Le rebond de l'économie révisé à la baisse

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a revu à la baisse les prévisions de croissance française pour l'année 2021. Le gouvernement anticipe un rebond moins fort que prévu de l'économie en 2021, à +6% contre +8% auparavant. Ces prévisions sont notamment dues au maintien de protocoles sanitaires contraignants sur une partie de l'année prochaine, a-t-il indiqué.

Cette nouvelle prévision sera intégrée au projet de loi de finances pour 2021, actuellement en discussion au Parlement. Bruno Le Maire a de nouveau défendu sa stratégie "complémentaire" entre la relance et les mesures de protection contre le coronavirus prises ces derniers mois et encore existantes dans le budget pour 2021.

La vaccination proche aux Etats-Unis, qui révèle un lourd bilan

Invité mardi d'Europe Soir, Stéphane Bancel, un Français, patron du laboratoire Moderna, qui a annoncé un vaccin contre le coronavirus efficace à 94,5%, indique que sa société "n'a pas encore de contrat signé avec l'Europe". Contrairement aux États-Unis, qui ont réservé depuis le mois d'août 100 millions de doses de ce vaccin, Moderna est encore en phase de "discussion avancée" avec l'Europe. Découvrez ici son interview en intégralité.

Les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont également annoncé un vaccin en tablant sur une efficacité de 90%, qui a suscité de nombreux espoirs dans le monde. Le directeur général du groupe pharmaceutique américain Pfizer a d'ailleurs confirmé mardi qu'une demande d'autorisation de commercialisation de son vaccin contre le Covid-19 serait déposée très prochainement aux Etats-Unis, ce qui pourrait permettre des premières vaccinations en décembre si tout va bien.

Outre-Atlantique, les deux vaccins pourraient être autorisés par l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans la première quinzaine de décembre, a dit lundi Moncef Slaoui, responsable scientifique de l'opération Warp Speed, montée par le président Donald Trump pour vacciner la population américaine. En parallèle, l'Agence américaine des médicaments (FDA) vient d'autoriser en urgence la mise sur le marché d'un test rapide à usage individuel pour détecter le Covid-19 et qui fournit le résultat en 30 minutes. Selon le site de Lucira Health, qui produit le test nasal, il coûte moins de 50 dollars.

Mardi, les Etats-Unis enregistraient un total de 11.340.563 cas de Covid-19 pour 248.429 décès, selon l'université Johns Hopkins qui fait référence. Les deux bilans sont les plus lourds au niveau mondial.