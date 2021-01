EN DIRECT - Coronavirus : un conseil de défense organisé ce matin à l'Élysée

EN DIRECT

À situation sanitaire détériorée, restrictions renforcées ? Un conseil de défense doit avoir lieu ce mercredi matin sur les suites politiques à donner à l'aggravation de l'épidémie de coronavirus en France. Ce mardi, le dernier bilan du coronavirus fait état de 68.802 morts, soit 362 de plus en 24 heures. Les données hospitalières restent restent à un niveau élevé et, dans ce contexte, l’hypothèse d’un troisième confinement prend chaque jour un peu plus de force. Sur le plan international, l'OMS a prévenu mardi que l’immunité collective ne serait pas atteinte avant la fin de l’année 2021, malgré le vaccin. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Un conseil de défense mercredi à l'Élysée, de nouvelles restrictions en vue

68.802 morts en France, 19.753 nouveaux cas en 24 heures

La vaccination s’accélère, Nancy étant la première à avoir débuté la campagne élargie

L’OMS a prévenu que l’immunité collective ne serait pas atteinte à l’échelle mondiale avant la fin 2021

Un conseil de défense, vers des mesures plus strictes

Un conseil de défense doit avoir lieu mercredi dans la journée à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. De nouvelles restrictions pourraient y être décidées pour freiner la propagation de l'épidémie et notamment des variants anglais et sud-africain. La perspective d'un reconfinement national, si elle n'est pas la plus probable, n'est pas exclue. Ces nouvelles mesures devraient être annoncées lors de la conférence de presse gouvernementale de jeudi soir.

Un reconfinement inévitable selon plusieurs médecins…

Ce mardi, le dernier bilan du coronavirus fait état de 68.802 morts, soit 362 de plus en 24 heures. Le nombre de nouveaux cas détectés en 24 heures s'établit à 19.753. Le taux de positivité des tests est désormais de 6,5%, alors que l'on compte 8.805 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, dont 1.350 en réanimation. Après deux jours de hausse, les données hospitalières restent élevées : on compte 24.737 patients hospitalisés, soit 109 de moins sur 24 heures, et 2.688 cas graves en réanimation, soit 12 de plus depuis le dernier pointage.

Dans ce contexte, la perspective d’un troisième confinement est de plus en plus ouvertement envisagée. Une tribune de médecins de la Fondation PendemIA publiés dans Le Monde évoque la date de mi-janvier, quand les effets des fêtes de fin d’année, et du Nouvel An en particulier, sera mesurée. Sur Europe 1, Vincent Maréchal, professeur de virologie à Sorbonne-Université a également prévenu qu’un reconfinement devenait de plus en plus inévitable.

… mais Delfraissy se montre moins pressé

Pourtant, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique et invité de TF1, mardi, s'est montré un peu plus prudent sur cette question d'un reconfinement à très court terme : "Je ne répondrai pas ce soir (sur la nécessité d'un reconfinement). J'ai une opinion qui est qu'on n'est pas dans l'extrême urgence", a-t-il tempéré. "Comme je l'expliquais, les chiffres sont assez paradoxaux. Laissons-nous peut-être quelques jours pour finir de regarder les conséquences du 31 décembre, ce que devient les premiers chiffres de ce mutant anglais, poursuivons intensivement la vaccination. Dans l'équilibre et la course de vitesse, on va pouvoir se rattraper."

Se rattraper pour ainsi entrevoir le bout du tunnel ? C'est le message de Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique et invité d'Europe 1, mercredi matin : "On a encore quelques mois à passer, et après on verra la lumière", assure le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Bichat. Retrouvez son interview ici.

La campagne de vaccination accélère, comme à Nancy

La ville de Nancy a commencé dès mardi matin à vacciner contre le Covid-19 des personnes âgées de plus de 75 ans hors Ehpad, près d'une semaine avant le début de la campagne nationale, selon la mairie qui incite toutefois les patients intéressés à attendre jusqu'à mercredi. Une faille dans le système de prise de rendez-vous Doctolib a permis à quelques patients d'en prendre un dès mardi pour se faire vacciner, alors que la vaccination reste normalement réservée au personnel soignant.

Après un début poussif, la campagne de vaccination prend donc peu à peu son rythme de croisière. Selon des chiffres du ministère de la Santé dévoilés lundi, ce sont désormais 189.834 personnes qui ont reçu une première injection dans le pays, dont plu de 45.000 en 24 heures. L'objectif affiché est de 400.000 personnes vaccinées à la fin de la semaine. Par ailleurs, des plateformes privées de prises de rendez-vous médicaux (Doctolib, Maiia, Keldoc) ont été désignés comme partenaires officiels de l'Etat pour la prise de rendez-vous en ligne et la gestion des centres de vaccination. Car dès le 18 janvier, la vaccination sera ouverte à tous "les patients âgés de plus de 75 ans hors Ehpad, ainsi qu’aux "pompiers et aides-soignants de plus de 50 ans".

Cela dit, les tensions restent vives sur cette question. Les personnes vulnérables, mais qui n'ont pas dépassé l'âge fatidique de 50 ans, s'inquiètent ainsi de ne pouvoir être vaccinées que tardivement. Retrouvez ici notre reportage.

Des réponses sur le vaccin

À une semaine du lancement officiel de la campagne de vaccination, et alors que certains publics prioritaires ont déjà bénéficié d'injections, notamment dans les Ehpad, beaucoup de Français s'interrogent encore sur le vaccin contre le coronavirus. Au micro d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed a donc répondu à trois questions qui lui sont souvent posées en consultation. Qu'est-ce qu'un vaccin à ARN ? Peut-il modifier notre code génétique ? Peut-on se faire vacciner si on a déjà eu le Covid ? Les réponses de Jimmy Mohamed sont à retrouver dans notre article.

Renaud Muselier tacle Olivier Véran

Invité d'Europe 1, mercredi matin, mercredi matin, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'en est ouvertement pris à l'attitude du ministre de la Santé Olivier Véran dans la gestion de l'épidémie, dénonçant nombre de ses choix depuis dix mois. "Le ministère de la Santé s'est bunkerisé", a-t-il notamment dénoncé. Et de lancer : ""Avec le ministère de la Santé, nous n'avons jamais aucune réponse. Ils ont l'arrogance et la prétention de savoir qu'ils ont raison. Ils osent nous dire qu'eux sont là pour sauver les gens. Nous, on est là pour les tuer ? On a vu ça où ?".

Pas d’immunité collective en 2021, prévient l’OMS

Les campagnes de vaccination massives, face à la progression galopante du Covid-19, ne suffiront pas à garantir une immunité collective en 2021, a averti lundi l'OMS, pour qui masques, distanciation sociale et lavages des mains seront encore le quotidien de l'humanité "au moins jusqu'à la fin de cette année". "Nous n'allons pas atteindre (...) l'immunité collective en 2021", a lancé la responsable scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan. Le déploiement des vaccins, quand il s'agit de milliards de doses, "prend du temps", a-t-elle expliqué, exhortant à "faire preuve d'un peu de patience".

Vaccin : AstraZeneca a déposé son dossier en Europe

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi avoir reçu une demande d'autorisation pour le vaccin AstraZeneca/Oxford contre le nouveau coronavirus, précisant qu'elle pourrait prendre sa décision le 29 janvier. "L'EMA a reçu une demande d'autorisation pour une mise sur le marché conditionnelle du vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford", a indiqué l'agence européenne basée à Amsterdam, dans un communiqué. L'EMA a déjà autorisé le 21 décembre le vaccin contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech et le 6 janvier celui de Moderna. L'agence a précisé qu'elle procéderait à un examen accéléré, avec une décision qui pourrait être rendue le 29 janvier, si les données communiquées sont suffisamment "robustes et complètes".

Plus de 1,9 million de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 1,93 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, d'après un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, lundi à 11h00 GMT. Plus de 90,19 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 375.892 décès. Suivent le Brésil (203.580 morts recensés), l'Inde (151.160), le Mexique (plus de 133.700) et le Royaume-Uni (plus de 81.400).