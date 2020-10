EN DIRECT - Coronavirus : entrée en vigueur des restrictions à Paris et en proche banlieue

EN DIRECT

Les nouvelles mesures de restrictions prises à Paris et sa petite couronne, en zone d'alerte maximale en raison de la circulation accrue du coronavirus, entrent en vigueur ce mardi. Les bars sont désormais fermés pour quinze jours, tout comme les salles de sports et piscines. En France, la situation épidémique se dégrade. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 32.299 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie en France, dont 70 au cours des dernières 24 heures. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir 5.084 cas de Covid-19 ont été détectés au cours des dernières 24 heures

Les nouvelles restrictions entrent en vigueur à Paris et sa petite couronne

Donald Trump est sorti de l'hôpital

70 morts en 24 heures

Les indicateurs continuent de se dégrader en France. 5.084 cas de Covid-19 ont été détectés au cours des dernières 24 heures, selon Santé Publique France. Un chiffre en net repli par rapport aux plus de 17.000 cas détectés samedi, différence imputable à la fermeture dominicale des laboratoires. 32.299 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie en France, dont 70 au cours des dernières 24 heures.

La proportion de tests positifs par rapport aux tests effectués ne fait que grimper : elle a atteint lundi 8,6%, contre 4,5% environ il y a un mois. Sur les sept derniers jours, 7.294 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 1415 en réanimation.

Des indicateurs dégradés en Île-de France

Lundi, lors d'une conférence de presse, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a détaillé les chiffres de l'épidémie dans le bassin parisien, bien au-delà des trois seuils correspondants à la zone d'alerte maximale : le taux d'incidence dépasse la barre des 260 cas pour 100.000 habitants (seuil d'alerte fixé à 250) et le seuil des 110 chez les plus de 65 ans (seuil d'alerte fixé à 100). Quant au taux d'occupation des lits en réanimation pour les patients atteints de Covid-19, il a franchi dimanche le taux des 36% en Ile-de-France alors que le seuil d'alerte est fixé à 30%, selon les chiffres communiqués par le préfet de police. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a estimé lundi que ce taux d'occupation allait grimper "autour de 50% dans les 15 prochains jours".

Par ailleurs, 203 clusters actifs en Île-de France ont été détectés : 40% en milieu scolaire et universitaire, 26% milieu professionnel et 10% issus de rassemblements privés.

Paris et sa petite couronne en zone d'alerte maximale

Bars fermés, congrès interdits, restaurants soumis à des règles sanitaires plus strictes : le préfet de police de Paris Didier Lallement a annoncé des mesures restrictives à compter de mardi pour faire face à la progression inquiétante du Covid-19 dans la capitale française et en proche banlieue. Découvrez ici l'ensemble des restrictions annoncées ce lundi, en vigueur pour au moins quinze jours.

"Ce sont des mesures de freinage car l'épidémie va trop vite. Il faut la freiner avant que le système de soins ne soit débordé", a expliqué lundi Didier Lallement tandis que la maire de Paris Anne Hidalgo a estimé que la situation sanitaire était "très grave" dans sa ville.

Pour Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique, interrogé sur Europe 1 prendre ces mesures était une décision "rationnelle" et "vraiment nécessaire". En revanche, les propriétaires de bars s'inquiètent. Une telle fermeture pourrait entraîner de nombreuses liquidations judiciaires selon Romain Vidal, gérant de brasserie parisienne et secrétaire général du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration de Paris Île-de-France.

Durcissement des mesures en Europe

Le gouvernement irlandais a annoncé lundi soir un durcissement des mesures de prévention pour tenter de contrer la deuxième vague, sans pour autant aller jusqu'au confinement recommandé la veille par ses conseillers médicaux. Les Irlandais ne devront cependant pas quitter leur comté de résidence, le télétravail va redevenir la norme et les restaurants ne serviront qu'en extérieur, alors que les événements festifs en intérieur sont annulés et les services religieux doivent se tenir en ligne.

Plus au sud, en Espagne, trois villes vont être soumises à un bouclage partiel pour au moins deux semaines, afin de ralentir la progression de l'épidémie. Après Madrid vendredi, il s'agit de Leon, Palencia et San Andres del Rabanedo. S'ils ne sont pas confinés comme au printemps, les habitants n'ont pas le droit de sortir de leur ville de résidence sauf pour des raisons de première nécessité comme aller travailler, étudier ou se rendre chez le médecin.

Donald Trump sort de l'hôpital, les écoles ferment à New York

Le président américain Donald Trump atteint du Covid-19, est sorti de l'hôpital lundi et a défendu une nouvelle fois sa gestion critiquée de la pandémie tout en annonçant son intention de reprendre "bientôt" la campagne pour sa réélection. Le milliardaire républicain a aussi publié un message vidéo sur Twitter. "N'en ayez pas peur, vous allez le battre", y a-t-il déclaré à propos du Covid-19, avant d'ajouter "sortez, soyez prudents". "Ne le laissez pas contrôler vos vies", a-t-il également demandé aux Américains.

A New York, Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé lundi que les écoles de neuf quartiers de la première métropole américaine allaient fermer à partir de mardi pour tenter d'empêcher que la ville ne soit frappée par une seconde vague, en attendant une décision sur les commerces non essentiels.

Le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, a cependant prévenu que le président américain, qui aura été hospitalisé trois jours, n'est "peut-être pas encore complètement tiré d'affaire", même si l'équipe médicale se veut "prudemment optimiste" mais ne serait pas totalement soulagée avant une semaine.

Plus de 35 millions de cas

La pandémie a fait au moins 1,037 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi. Plus de 35,2 millions de cas ont été officiellement comptabilisés. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (209.734), devant le Brésil (146.352), l'Inde (102.685), le Mexique (79.088) et le Royaume-Uni (42.350).

Le directeur des urgences sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé qu'environ 10% de la population mondiale pourrait avoir été contaminée, soit environ 780 millions de personnes, bien plus que les chiffres officiels.