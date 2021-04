Vaccination : les Français ne se bousculent plus pour un rendez-vous

Plus de 14 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit environ un Français sur cinq. L'objectif des 20 millions de primo-vaccinés d'ici le 15 mai devrait donc être tenu, sauf catastrophe. Mais dans certains centres de vaccination, on ne se bouscule plus pour se faire vacciner. Les autorités sanitaires n'ont qu'une crainte : se retrouver avec des doses inutilisées qu'il faudrait jeter à la poubelle. L'exécutif réfléchit donc à la possibilité d'élargir les cibles de vaccination.

De plus en plus de créneaux à combler

Selon les dernières estimations, il y a actuellement plus de 220.000 rendez-vous ouverts dans plus de 600 centres de vaccination sur tout le territoire. L'explication est d'abord mathématique : la France reçoit de plus en plus de doses depuis quelques semaines et dans le même temps, la vaccination progresse fortement dans les tranches d'âge prioritaire.

En déplacement mardi après-midi à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué la marche à suivre pour remplir ces créneaux vacants. "La règle, c'est qu'on ne jette aucune dose de vaccin. Les centres disposent de fichiers de rappel des personnes qui ont pris des rendez-vous qui peuvent être lointains, ou des personnes qui sont sur liste d'attente, et notamment les plus fragiles", a-t-il expliqué. "J'invite les directeurs des centres à contacter ces fichiers de personnes pour les inviter à venir se faire vacciner sur chaque créneau de vaccination disponible dans chaque centre du territoire national", a encore déclaré le ministre.

Pas d'ouverture à la vaccination pour les plus de 50 ans avant mi-mai... pour le moment

Mais pour le moment, il est trop tôt pour ouvrir la vaccination aux personnes de plus de 50 ans, a estimé Olivier Véran. Ce qui théoriquement sera le cas à partir du 15 mai. Le gouvernement laisse quand même la porte ouverte pour élargir les cibles à vacciner si jamais le nombre de créneaux disponibles venait à augmenter dans les prochains jours.

Par ailleurs, pour les personnes qui ont déjà reçu leurs deux doses, le Haut conseil pour la santé publique les invite à retirer le masque à l'intérieur en milieu privé. Cela concerne pour le moment 5,7 millions de Français.