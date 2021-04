Vaccins contre le Covid : le phénomène des créneaux vides "limité à quelques endroits"

INTERVIEW

La vaccination en France connaîtrait-elle une perte de vitesse ? Depuis plusieurs jours, la polémique enfle autour des dizaines de créneaux de vaccination contre le coronavirus en attente de trouver preneur. Invité d'Europe Matin, Stanislas Niox-Chateau, PDG de Doctolib, la plateforme qui assure une très grande partie de la réservation, assure que ce phénomène n'est pas du tout généralisé. D'après les prévisions de son groupe, un tournant majeur de cette campagne devrait même être atteint d'ici un mois.

"Les créneaux vides et l'information qui a été donnée n'est pas la réalité. Il y a 200.000 rendez-vous pris sur Doctolib chaque jour depuis dix jours. Donc c'est un phénomène limité à quelques endroits dans une centaine de centres sur les 1.800 en France, a-t-il expliqué. On observe au contraire une dynamique très positive qui va se poursuivre dans les jours à venir."

50% des Français vaccinés avec une première dose d'ici un mois

Selon lui, la campagne de vaccination poursuit en effet son accélération. "Aujourd'hui on vaccine 450.000 personnes par jour, soit deux fois plus que début mars et quatre fois plus que début février. D'ici au 15 mai, 20 millions de Français auront reçu une première dose et nos prévisions montrent que d'ici au 29 juin, 50% d'entre eux seront aussi vaccinés avec cette première dose", a-t-il poursuivi.

Après des débuts difficiles, la France semble donc avoir rattrapé son retard. "Aujourd'hui, nous sommes le sixième pays du G20 avec la part de population vaccinée la plus élevée, très proches de l'Italie et de l'Allemagne. Nous avons vacciné trois fois plus de personnes que le reste du monde", a insisté Stanislas Niox-Chateau. Un constat positif pour le PDG de Doctolib, qui encourage vivement à poursuivre dans cette démarche. "N'hésitez pas à prendre à rendez-vous et à aller vous faire vacciner", a-t-il appelé.

Attendre avant d'élargir la vaccination

Interrogé sur la suite de la campagne de vaccination, Stanislas Niox-Chateau a également jugé qu'il était préférable d'attendre avant de l'élargir à d'autres catégories de la population. "Il y a encore plus de sept millions de Français de plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés à date. Donc il faut encore attendre avant d'annoncer l'ouverture au plus de 50 ans."

La couverture vaccinale des classes les plus âgées de la population est par ailleurs en progression. Dimanche, 67% des plus de 70 ans avaient déjà reçu au moins une dose, ainsi que 41 % des 60 à 69 ans. Et pour l'heure, le gouvernement a fixé l'ouverture de la vaccination pour les plus de 50 ans au 15 mai prochain, pas avant.