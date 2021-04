EN DIRECT - Covid-19 : aux Etats-Unis, la moitié des adultes a reçu au moins une dose de vaccin

EN DIRECT

La France comptait dimanche plus de 100.762 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Face à une situation sanitaire toujours dégradée dans l'Hexagone, le gouvernement rechigne à donner un calendrier précis de réouverture, au grand dam des restaurateurs, qui réclament "du concret". Par ailleurs, une quarantaine de dix jours sera imposée aux voyageurs en provenance du Brésil, où sévit un variant réputé plus contagieux, mais aussi à ceux en provenance d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Aux Etats-Unis, la moitié des adultes a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : La France compte dimanche 100.762 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie

Une quarantaine de dix jours va être imposée aux voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud

La moitié des adultes américains a reçu au moins une dose de vaccin

Le contrat européen de vaccins avec le groupe AstraZeneca pourrait ne pas être renouvelé

Aux Etats-Unis, la moitié des adultes ont reçu au moins une dose

La moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19, selon les données actualisées dimanche par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis. 50,4% des personnes de plus de 18 ans sont partiellement immunisées et 32,5% sont entièrement vaccinées, un chiffre qui s'élève à 65,9% pour les plus de 65 ans. Au total, plus de 131,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection.

Plus de 100.700 morts en France

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est resté sous les 5.900 personnes dimanche, malgré un légère remontée, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Dimanche, on comptait 5.893 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5.877 samedi.

Le nombre total de personnes à l'hôpital est remonté, avec 30.789 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.329 la veille. Au total, 1.111 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. Sur le plan des contaminations, 29.344 cas ont été enregistrés depuis la veille, avec un taux de positivité des tests stable, à 9,7% (sur les sept derniers jours, consolidé à J-3).

Concernant le bilan des morts, 100.762 personnes sont décédées du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie, dont 75.592 à l'hôpital (+140 en 24 heures). Côté vaccination, 17.096.271 injections ont été réalisées depuis le début de la campagne, dont 99.610 dimanche. 12.556.263 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, 4.540.008 en ont reçu deux.

Quarantaine de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud

La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19, a annoncé Matignon samedi. Les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus, alors que Paris avait annoncé dès mardi la suspension des liaisons aériennes avec le Brésil pour limiter la propagation d'un variant local, baptisé P1, réputé plus contagieux et dangereux. Cette suspension sera prorogée jusqu'au vendredi 23 avril inclus.

Pour justifier le maintien des vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud, Paris dit que la présence de variants n'y atteint "pas les niveaux observés au Brésil". Mais les voyageurs venant de ces trois pays, ainsi que du Brésil, devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours, accompagné de restriction des horaires de sortie, avec un renforcement des amendes.

Cette mesure, qui sera progressivement mise en œuvre jusqu'à sa pleine entrée en vigueur samedi 24 avril, s'appliquera également aux voyageurs en provenance de Guyane et des tests antigéniques systématiques seront mis en place à l'arrivée pour les trajets de la Guyane vers les Antilles.

AstraZeneca sur la sellette

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré dimanche que le contrat européen de vaccins contre le Covid-19 avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pourrait ne pas être renouvelé en raison des retards de livraison accumulés depuis le début de l'année.

Ces vaccins sont par ailleurs boudés par une partie de la population après la détection de rares cas de thrombose, malgré le fait que les autorités sanitaires se montrent rassurantes. À Nice, le centre de vaccination, qui devait rester ouvert tout le week-end, a fermé faute de candidat. Retrouvez ici notre reportage au centre de vaccination de Douai, dans le Nord.

Les restaurateurs veulent "du concret" sur leur réouverture

Lors d'une réunion avec quelques maires organisée cette semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, a réaffirmé sa volonté de rouvrir le pays à partir de la mi-mai après des semaines de mesures additionnelles pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Dans un premier temps, cette réouverture doit concerner les terrasses des bars et restaurants, ainsi que les musées. Mais le chef de l'Etat reste prudent et conditionne toujours cette réouverture à l'évolution de la situation sanitaire.

"On manque un petit peu de choses concrètes pour pouvoir se projeter réellement sur la réouverture de nos affaires", regrette Geoffrey Clavel, président de la branche cafés-bars-brasseries de l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) Rhône et restaurateur à Lyon, dimanche sur Europe 1. Pour plus d'informations, c'est ici.

Plus de trois millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3 millions de morts dans le monde (au moins 3.011.975 décès), selon un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 567.210 décès, suivi par le Brésil (373.335), le Mexique (212.228), l'Inde (177.150) et le Royaume-Uni (127.260).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.