Covid : restaurants et musées réclament "du concret" pour "se projeter" sur la réouverture

INTERVIEW

Lors d'une réunion avec quelques maires organisée cette semaine, le président de la République, Emmanuel Macron, a réaffirmé sa volonté de rouvrir le pays à partir de la mi-mai après des semaines de mesures additionnelles pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Dans un premier temps, cette réouverture doit concerner les terrasses des bars et restaurants, ainsi que les musées. Mais le chef de l'Etat reste prudent et conditionne toujours cette réouverture à l'évolution de la situation sanitaire.

"On a besoin de précisons, de modalités beaucoup plus concrètes"

"On manque un petit peu de choses concrètes pour pouvoir se projeter réellement sur la réouverture de nos affaires", regrette Geoffrey Clavel, président de la branche cafés-bars-brasseries de l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) Rhône et restaurateur à Lyon, dimanche sur Europe 1. Un discours partagé par Carine Rolland, l’adjointe à la culture de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, en ce qui concerne les musées. "On a besoin de précisons, de modalités beaucoup plus concrètes pour pouvoir se préparer", estime-t-elle dimanche sur Europe 1.

Selon Carine Rolland, il y a urgence à proposer un "phasage" à propos des lieux culturels pour déterminer "quels établissements" seront concernés, "dans quel ordre et avec quelles modalités". "Il y a encore trop de conditionnel, tout est encore soumis à l’évolution de la crise sanitaire", constate Geoffrey Clavel. Pour lui, les annonces d'Emmanuel Macron "relèvent encore un petit peu du brainstorming".

"Quid" des 60% d'établissements sans terrasse ?

Du côté des restaurateurs et des bars, ce manque de visibilité est très concret. 40% d'entre eux seulement possèdent une terrasse, un espace qui devrait pourtant être essentiel en vue d'une réouverture partielle rapide. "Donc quid des 60% autres ?", questionne Geoffrey Clavel qui se demande également s'il y aura par ailleurs "une jauge d’accueil en terrasse". L'annonce éventuelle d'un maintien des aides malgré la réouverture partielle est aussi très attendue par les professionnels.

Et pour Geoffrey Clavel, ces questionnements n'en sont qu'au commencement "dans une projection d’une réouverture complète". "C’est celle-ci qu’on veut chercher."