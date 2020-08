EN DIRECT - Coronavirus : plus de 50.000 morts en Inde

EN DIRECT

Plus de 3.000 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en France dans les dernières 24 heures, soit l'une des plus fortes progressions depuis mai. Cette recrudescence du virus pousse les autorités à amplifier les mesures sanitaires et de nouvelles règles pour les entreprises seront annoncées dans les prochains jours. Dans le monde, plus de 50.000 morts ont été recensés en Inde et le virus circule de manière incontrôlée en Amérique du sud. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : 3.015 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en France entre samedi et dimanche, un nombre inédit de contaminations en 24 heures

Plusieurs cas sont suspectés au sein du club de l'OM, laissant planer une incertitude sur la reprise de la Ligue 1

Le virus circule de plus en plus en Amérique Latine, tandis que les élections générales sont reportées en Nouvelle-Zélande

Plus de 760.000 personnes sont mortes depuis le début de la crise, 50.000 en inde

La politique de dépistage fait débat en France

Alors que les rave-parties et les sorties groupées se multiplient un peu partout en France depuis le début de l'été, responsabiliser les jeunes reste un enjeu majeur pour les autorités sanitaires. Mais pour Catherine Hill, épidémiologiste, ce n'est pas eux qu'ils faut tester en priorité. "Cibler les jeunes, c’est une erreur, parce que ceux qui sont vraiment malades et qui sont les plus à risque de mourir, ce sont les personnes âgées. Donc tout le monde doit faire attention parce que tout le monde croise des gens d’âges différents", rappelle Catherine Hill. Tester "massivement" les plus âgées et les résidents dans les Ehpad, "ce serait nettement plus efficace", soutient-elle au micro d'Europe 1.

Le record de contaminations quotidiennes depuis mai inquiète les autorités

Car la situation continue de s'aggraver : 3.015 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en France dans les dernières 24 heures, selon des chiffres de Santé Publique France mis en ligne dimanche soir. Le taux de positivité sur une semaine continue d'augmenter, à 2,6%. Une situation telle que dans le Bordelais, des vendanges à haut risque se profilent... L'inquiétude ne porte pas sur la qualité du millésime, mais sur l'afflux massif, comme chaque année, de saisonniers de différents pays sans lesquels la récolte est impossible.

Le nombre de nouveaux cas, qui repart à la hausse cet été, inquiète aussi fortement les autorités qui craignent une deuxième vague. La France compte désormais 30.410 personnes décédées depuis le début de l'épidémie. De plus en plus de villes imposent désormais le port du masque dans certaines zones en extérieur. Et la question du masque dans les lieux clos collectifs devient récurrente. Le gouvernement veut ainsi modifier, "d'ici à la fin août", les règles sanitaires pour endiguer le coronavirus en entreprise. On vous explique dans cet article quelles devraient être les règles à la rentrée concernant le port du masque.

Rentrée des classes à la Réunion : "Il n'y a pas beaucoup de contraintes"

Alors que les élèves et les professeurs sont nombreux à s'interroger sur l'organisation de la rentrée des classes, qui se déroulera dans deux semaines en métropole, plusieurs écoles ont rouvert leurs portes à la Réunion. Le vice-président du Syndicat national des lycées et collèges du département aurait préféré une rentrée avec un protocole sanitaire plus strict. "Il n'y a plus beaucoup de contraintes à part le port du masque et la désinfection des locaux, il n'y a plus d'interdiction de brassage dans les cours d’écoles et plus de distanciation sociale", pointe-t-il auprès d’Europe 1. Avant d’ajouter : "Je crois que le protocole est allé trop vite."

La reprise de la Ligue 1 menacée ?

À cinq jours du redémarrage de la Ligue 1, l'incertitude plane sur le football français, affecté par de nombreuses contaminations au Covid-19 au sein des clubs, au point que la première journée, le week-end prochain, risque d'être fortement perturbée, sur les terrains comme en tribunes. Invité lundi d'Europe 1, Didier Quillot, Directeur général de la LFP, a affirmé que la Ligue avait "défini un protocole sanitaire pour l'accueil du public jusqu'à 5.000 personnes dans le strict respect des mesures sanitaires et au-delà, dès l’instant où le préfet peut donner une dérogation".

Pourtant, au moins 37 joueurs de L1 issus de 11 clubs ont été testés positifs au Covid-19 ces dernières semaines. La grande majorité d'entre eux ont contracté le virus après la reprise de l'entraînement en juin, engendrant une mise à l'isolement plus ou moins longue selon les cas et des annulations de matches amicaux en cascade. Marseille n'a pour l'instant déploré qu'un cas positif, mais l'OM a annoncé dimanche soir trois nouvelles suspicions de Covid-19, ce qui pourrait hypothéquer le match inaugural de la Ligue 1 prévu vendredi contre Saint-Etienne.

Le Puy du Fou n'a bénéficié d'"aucun passe-droit", assure Bachelot

Le Puy du Fou, autorisé à accueillir jusqu'à 9.000 personnes pour un spectacle en dépit des restrictions liées à l’épidémie, "n'a bénéficié d'aucun passe-droit", a assuré dimanche la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. "Je comprends l'émotion et la colère des professionnels et des artistes qui ont dû annuler leurs activités et c'est un véritable crève-cœur", affirme la ministre sur le site du Parisien. Alors que tout événement rassemblant plus de 5.000 personnes est censé être interdit, le parc vendéen a reçu une dérogation de la part de la préfecture. Cette décision a fortement hérissé le monde de la culture. "C'est incompréhensible", a lâché Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre parisien du Rond Point, sur Europe 1. "Je pense que là, il va y avoir une vraie question au gouvernement et il va falloir qu'il y réponde et qu'il explique", a poursuivi l'homme de spectacle.

Le virus progresse dans plusieurs pays d'Amérique Latine

La pandémie de coronavirus continue de progresser dans plusieurs pays d'Amérique Latine, avec notamment le franchissement dimanche du seuil des 15.000 morts en Colombie et un record de contaminations au Pérou. La Colombie compte à la date de dimanche 468.332 cas de contaminations. Ce pays de 50 millions d'habitants est le quatrième en Amérique Latine en termes de décès et en termes de contagions. Le Pérou a annoncé dimanche avoir enregistré plus de 10.000 nouveaux cas en 24 heures. La Bolivie a dépassé dimanche les 100.000 contaminations et les 4.000 décès. L'Equateur, l'un des pays latino-américains les plus touchés, avec plus de 100.000 cas, a déclaré dimanche comme d'autres pays son intention de fabriquer des vaccins contre le Covid-19.

Les élections reportées en Nouvelle-Zélande, quarantaine en Corée du Sud

Pour tenter d'endiguer cette seconde vague, les mesures sanitaires s'amplifient partout autour du globe. Les élections législatives en Nouvelle-Zélande sont reportées de quatre semaines en raison d'un retour de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern. Saluée pour sa réponse efficace à la première vague épidémique, la Nouvelle-Zélande a réussi l'exploit de n'enregistrer aucun nouveau cas pendant 102 jours avant de connaître depuis début août une reprise des contaminations. La principale ville du pays, Auckland, a été reconfinée jusqu'au 26 août.

Des milliers de membres d'une église protestante de Séoul ont été placés en quarantaine, ont annoncé lundi les autorités sud-coréennes après l'apparition de foyers de contaminations au Covid-19 liés à des communautés religieuses. Jusqu'à présent, la Corée du Sud a réussi à maîtriser l'épidémie de coronavirus au travers d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire.